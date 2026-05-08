Adolescente gestante muere dentro de consultorio obstétrico en Trujillo: investigan negligencia
La menor, que tenía cinco meses de embarazo y era natural de Lima, fue hallada sin vida por el equipo Samu en la tarde del jueves.
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Una adolescente embarazada de aproximadamente 17 años falleció la tarde del último jueves al interior de un consultorio obstétrico ubicado en la cuadra cinco de la avenida 26 de Marzo, en el distrito de Florencia de Mora, en la provincia de Trujillo, región La Libertad.
Hasta el establecimiento llegaron agentes de la comisaría de Florencia de Mora y personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo para iniciar las diligencias y esclarecer las circunstancias de la muerte de la menor.
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Consultorio operaba de manera irregular
El gerente regional de Salud de La Libertad, Gerardo Florián Gómez, informó que el consultorio donde ocurrió el hecho aparentemente no contaría con autorización para operar.
'El equipo Samu fue llamado aproximadamente a las 6.54 de la tarde y, lamentablemente, encontró dentro de un centro obstétrico particular a una persona fallecida de aparentemente 17 años', declaró el funcionario.
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Fiscalía investiga presunta negligencia
El caso ya es investigado por el Ministerio Público, mientras las autoridades buscan determinar si existió negligencia o alguna irregularidad en la atención brindada a la adolescente.
De acuerdo con reportes preliminares, la adolescente tendría cinco meses de gestación y sería natural de Lima.