La víctima permanece grave en el hospital Belén de Trujillo tras ser arrollada por una camioneta | Cortesía para La República

La víctima permanece grave en el hospital Belén de Trujillo tras ser arrollada por una camioneta | Cortesía para La República

Un vigilante de seguridad se encuentra en estado crítico luego de ser atropellado por una mujer en un accidente de tránsito ocurrido la noche del último domingo 3 de mayo en la urbanización El Golf, en Trujillo.

La víctima fue identificada como Juan Martínez Torres y se encontraba sentado en el exterior de una vivienda ubicada en la calle Las Capullanas, cuando fue embestido por una fémina que conducía una camioneta de placa CTB-527 de color plomo.

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Cámaras grabaron el accidente

Según las imágenes de las cámaras, se observa cómo el trabajador es arrollado por un vehículo conducido por una mujer, quien pasa de frente y estrella su unidad contra el hombre y la fachada de una vivienda.

Tras lo ocurrido, Juan Martínez quedó herido en el piso. La responsable del accidente intentó huir; sin embargo, fue interceptada por vecinos de la zona, quienes no la dejaron ir y de inmediato auxiliaron al vigilante.

Conductora estaba ebria

La responsable del accidente fue identificada como Maricsa Polet Alfaro Cerna. Testigos comentaron que la conductora estaba en presunto estado etílico y eso habría provocado el accidente.

"Es una imprudencia lo que ha hecho la señora (Maricsa Alfaro). Ha destrozado al señor (Juan Martínez). La señora ha estado tomada. Este tema debe esclarecerse y la justicia debe actuar", dijo Marieta Prado, una de las testigos.

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Lucha por su vida

Finalmente, la familia de Juan Martínez, quien trabaja en la urbanización desde hace más de un año, señaló que el hombre lucha por su vida en el hospital Belén de Trujillo y espera que un milagro pueda salvarlo.

"Mi hermano está destrozado. Sus costillas, columna y pierna están destrozadas. Él ahora está entubado. La vida de mi hermano ha sido destruida", indicó Rosmery Martínez Torres, hermana del vigilante.