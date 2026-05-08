Trujillo le dio la espalda a César Acuña: APP solo logró 16.000 votos en la ciudad norteña

César Acuña obtuvo apenas el 2% de los votos en Trujillo | Composición: LR.

César Acuña obtuvo apenas el 2% de los votos en Trujillo | Composición: LR.

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Trujillo, la ciudad que vio nacer el auge político de César Acuña como figura de alcance nacional, decidió darle la espalda. Con el 100% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la capital de La Libertad, Acuña figura en el duodécimo puesto, con apenas 16.023 votos y el 2,82% de la preferencia electoral en la ciudad que alguna vez lo eligió como alcalde provincial.

Acuña fue superado incluso por candidatos de partidos que no lograron superar la valla electoral. El caso más llamativo es el de Rosario Fernández (Un Camino Diferente), hermana del exalcalde provincial de Trujillo Arturo Fernández, quien quedó en tercer lugar en las preferencias de la ciudad. La rivalidad entre las familias Fernández y Acuña ha marcado parte de la política trujillana en los últimos años.

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"¡Hoy murió APP! (…) Los Fernández ganaron a los Acuña. Hoy se proclama nuestra segunda libertad en La Libertad", declaró Rosario Fernández tras conocerse los resultados del flash electoral del 12 de abril.

Además de Fernández, Carlos Álvarez (País para Todos), Carlos Espá (SíCreo), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) y Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) fueron otros candidatos que, pese a no superar la valla electoral, obtuvieron mejores resultados que Acuña en Trujillo. Alianza para el Progreso tampoco alcanzó la cifra necesaria y perderá su inscripción electoral.

A nivel regional, el panorama tampoco mejora para el exgobernador de La Libertad. Acuña obtuvo poco más de 32.000 votos en una región donde se emitieron más de un millón de votos. Los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) fueron los más respaldados por el electorado liberteño.

Así, César Acuña ha perdido su bastión histórico.

¿Qué le queda al partido de Acuña?

El politólogo trujillano y vicedecano del Colegio de Politólogos de La Libertad, Martín Ueda, sostuvo que APP todavía conserva una posibilidad de reposicionarse políticamente: los próximos comicios regionales. Según indicó, el porvenir de la agrupación estará condicionado por los resultados que obtenga en esa contienda.

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“El partido de Acuña tiene dos opciones: reconstruir su maquinaria política, evitando el transfuguismo de algunos de sus cuadros, o que el propio César Acuña mantenga un perfil bajo durante un nuevo periodo. Ambas decisiones dependen únicamente de él”, apuntó.

Ueda señaló que APP es una organización sumamente personalista y ello puede ser su propia carta de defunción: “El partido es César Acuña. Si se jubila o fallece, el partido también desaparecerá. No hay ningún cuadro que pueda emular su liderazgo”.