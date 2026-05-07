Relevan al director del penal de Juliaca donde fue asesinado el Chino Malaco

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, dispuso el cambio del director del establecimiento penitenciario de Juliaca (La Capilla), a fin de gestionar la reorganización interna del recinto tras el asesinato de un interno en el pabellón cinco del reclusorio.

Jiménez indicó que se ha establecido el traslado al penal de Challapalca del recluso presuntamente involucrado en ese crimen, como parte de las medidas para fortalecer la seguridad del establecimiento.

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Como se sabe, César Velásquez Montoya, conocido como Chino Malaco y líder de la organización criminal Los Plataneros de Trujillo, fue asesinado a balazos. Según indicó el Instituto Nacional Penitenciario, el ataque ocurrió en uno de los pabellones de máxima seguridad.

Se informó que el autor del disparo fue identificado como Luis Oliver Pairazaman, quien es cabecilla de la organización criminal Los Dragones Rojos, banda rival también oriunda de Trujillo.

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“Hemos venido aquí a Juliaca para tomar medidas in situ. Confiamos en el nuevo liderazgo que se está asumiendo a partir de hoy en este penal”, expresó el ministro Jiménez.

Agregó que, desde hace dos días, el personal de Asuntos Internos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realiza las investigaciones correspondientes, en coordinación con el Ministerio Público y la Policía, a fin de determinar las responsabilidades adicionales en este incidente. “Tomaremos medidas drásticas contra estas personas”, subrayó.

Durante su visita de trabajo, el titular del sector recorrió el pabellón donde ocurrió la muerte y dialogó con el personal penitenciario. Asimismo, anunció que continuarán las acciones y visitas inopinadas para mejorar las condiciones de control en los establecimientos penitenciarios.

Fuentes del Ministerio de Justicia indicaron que Jorge Cristian Fernández Vilela es el nuevo director II del penal de Juliaca (La Capilla) a partir del 6 de mayo del 2026. Este cambio se realizó mediante la Resolución de Presidencia N.° 243-2026-INPE/P, tras una reorganización interna dispuesta por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Hasta el día del crimen estuvo en el cargo Cristian Y. Almeyda Pachas, cuya designación concluyó.