Sorteo EN VIVO de La Tinka, HOY 6 de mayo : resultados completos y ganadores del Pozo Millonario
El sorteo de La Tinka incluirá las dinámicas adicionales del ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’, que son parte habitual de cada emisión. La transmisión comenzará a las 10:30 p. m.
- Casos de contagios por virus Coxsackie se duplicaron en colegios a nivel nacional, advierte el Minsa y Minedu
- Trabajadores que laboran de pie tendrán derecho al descanso sentado: Congreso aprueba dictamen para que cuenten con sillas
Este miércoles 6 de mayo se realizará una nueva edición del sorteo semanal de La Tinka, que pondrá en juego un pozo acumulado de S/10.010.040, la cifra más alta alcanzada hasta ahora por el popular juego de azar. Como parte de la jornada también se llevarán a cabo las dinámicas adicionales del ‘Sí o Sí’ y la ‘Boliyapa’, incluidas habitualmente en cada sorteo.
La emisión comenzará desde las 10:30 p. m. y podrá seguirse en vivo a través de América TV, además de las plataformas oficiales de La Tinka en Facebook y YouTube. La cobertura digital también estará disponible mediante La República.