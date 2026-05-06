Sorteo EN VIVO de La Tinka, HOY 6 de mayo : resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

Conoce el resultado del sorteo de hoy de La Tinka. | Foto: composición LR/TikTok

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Este miércoles 6 de mayo se realizará una nueva edición del sorteo semanal de La Tinka, que pondrá en juego un pozo acumulado de S/10.010.040, la cifra más alta alcanzada hasta ahora por el popular juego de azar. Como parte de la jornada también se llevarán a cabo las dinámicas adicionales del ‘Sí o Sí’ y la ‘Boliyapa’, incluidas habitualmente en cada sorteo.

La emisión comenzará desde las 10:30 p. m. y podrá seguirse en vivo a través de América TV, además de las plataformas oficiales de La Tinka en Facebook y YouTube. La cobertura digital también estará disponible mediante La República.