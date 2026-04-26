HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga
ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga     ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga     ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga     
Vóley Alianza Lima vs San Martín HOY: final de vuelta
Vóley Alianza Lima vs San Martín HOY: final de vuelta     Vóley Alianza Lima vs San Martín HOY: final de vuelta     Vóley Alianza Lima vs San Martín HOY: final de vuelta     
Sociedad

Resultados de La Tinka EN VIVO hoy domingo 26 de abril: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

El sorteo de La Tinka incluirá juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’, aumentando las posibilidades de ganar.

Puedes adquirir las cartillas de La Tinka en tiendas como Plaza Vea, Vivanda, Promart, Mass y Oechsle. | Foto: La Tinka
Puedes adquirir las cartillas de La Tinka en tiendas como Plaza Vea, Vivanda, Promart, Mass y Oechsle. | Foto: La Tinka | Composición LR
Compartir

La Tinka realizará un nuevo sorteo este miércoles 8 de abril, poniendo en juego un pozo acumulado de S/9.043.908, el mayor de la historia de la lotería. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’. La transmisión se efectuará a las 10:30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

¿Dónde puedo comprar las cartillas de La Tinka?

Resultados de La Tinka

19:28
26/4/2026

¿Cómo recargar saldo con BCP?

Si tienes una cuenta en el Banco de Crédito del Perú (BCP), sigue estos pasos para participar en el sorteo:

- Ingresa el monto que deseas recargar, desde S/30 hasta S/10.000. Si cuentas con un código promocional, aplícalo.

- Genera tu código BCP al hacer clic en el botón ‘Continuar’ y copia el código.

- Accede a la web del BCP o a tu app BCP y selecciona: Pago de servicios > Compras > La Tinka > Recarga Web.

- Ingresa el código BCP en tu cuenta de La Tinka y confirma la recarga.

- Recuerda que también puedes recargar saldo en efectivo en un agente BCP. Para ello, primero solicita tu recarga web.

19:28
26/4/2026

¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar La Tinka desde el celular, los participantes deben ingresar a la página oficial de la lotería y crear una cuenta si aún no están registrados: solicitarán todos los datos personales. A continuación, es importante que verifiquen que tienen saldo suficiente para participar. Finalmente, deben elegir uno de los juegos, comprar una jugada y probar suerte.

19:28
26/4/2026

¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?

Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.

Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes: 

TE RECOMENDAMOS

¿VACANCIA CONTRA JOSÉ MARÍA BALCÁZAR? Y CANCILLER RENUNCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
  • Plaza Vea
  • Vivanda
  • Promart
  • Mass
  • Oechsle

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Resultados de La Tinka del miércoles 22 de abril: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka del miércoles 22 de abril: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Reventó La Tinka este miércoles 8 de abril: conoce los números ganadores del pozo de S/12 millones

Reventó La Tinka este miércoles 8 de abril: conoce los números ganadores del pozo de S/12 millones

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka del miércoles 8 de abril: conoce los premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Sorteo de La Tinka del miércoles 8 de abril: conoce los premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

LEER MÁS
Enorme incendio afectó pabellón de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú en Puente Piedra

Enorme incendio afectó pabellón de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú en Puente Piedra

LEER MÁS
Licencias de conducir ya no se tramitan en Touring Conchán: ¿qué pasó y cómo obtener este documento?

Licencias de conducir ya no se tramitan en Touring Conchán: ¿qué pasó y cómo obtener este documento?

LEER MÁS
Triple choque deja automóvil volcado en la avenida La Mar, en San Miguel: vía fue cerrada temporalmente

Triple choque deja automóvil volcado en la avenida La Mar, en San Miguel: vía fue cerrada temporalmente

LEER MÁS
Alerta por fuertes vientos en la costa: estas serían las 7 regiones y 28 provincias afectadas

Alerta por fuertes vientos en la costa: estas serían las 7 regiones y 28 provincias afectadas

LEER MÁS
Tragedia en La Libertad: caída de ómnibus a abismo deja 20 muertos

Tragedia en La Libertad: caída de ómnibus a abismo deja 20 muertos

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025