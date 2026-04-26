Resultados de La Tinka EN VIVO hoy domingo 26 de abril: consulta los números ganadores del Pozo Millonario
El sorteo de La Tinka incluirá juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’, aumentando las posibilidades de ganar.
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La Tinka realizará un nuevo sorteo este miércoles 8 de abril, poniendo en juego un pozo acumulado de S/9.043.908, el mayor de la historia de la lotería. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’. La transmisión se efectuará a las 10:30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.
¿Dónde puedo comprar las cartillas de La Tinka?
Resultados de La Tinka
¿Cómo recargar saldo con BCP?
Si tienes una cuenta en el Banco de Crédito del Perú (BCP), sigue estos pasos para participar en el sorteo:
- Ingresa el monto que deseas recargar, desde S/30 hasta S/10.000. Si cuentas con un código promocional, aplícalo.
- Genera tu código BCP al hacer clic en el botón ‘Continuar’ y copia el código.
- Accede a la web del BCP o a tu app BCP y selecciona: Pago de servicios > Compras > La Tinka > Recarga Web.
- Ingresa el código BCP en tu cuenta de La Tinka y confirma la recarga.
- Recuerda que también puedes recargar saldo en efectivo en un agente BCP. Para ello, primero solicita tu recarga web.
¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?
Para jugar La Tinka desde el celular, los participantes deben ingresar a la página oficial de la lotería y crear una cuenta si aún no están registrados: solicitarán todos los datos personales. A continuación, es importante que verifiquen que tienen saldo suficiente para participar. Finalmente, deben elegir uno de los juegos, comprar una jugada y probar suerte.
¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?
Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.
Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:
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