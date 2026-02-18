Padre de familia cuenta cómo reaccionó al descubrir que ganó S/6.5 millones de La Tinka: "Revisamos la página tres veces"
El afortunado ganador reveló que casi no compra boletos para el sorteo de Intralot. Ahora, con la cuantiosa suma obtenida, planea asegurar el futuro de su hijo y disfrutar de unas merecidas vacaciones familiares.
La Tinka es el juego de azar más popular del Perú. A diario, cientos de peruanos compran sus boletos para probar su suerte y acertar los seis números del sorteo, con la expectativa de convertirse en los ganadores de la cuantiosa suma de dinero que se acumula en su pozo millonario. Este fue el caso de un padre de familia que, tras varios intentos, adivinó las bolillas y logró llevarse a casa S/6,5 millones.
En un video publicado en YouTube por la cuenta oficial de La Tinka, el joven ganador contó su historia y el método que lo llevó a obtener el premio mayor de este juego de Intralot. Asimismo, relató cómo se enteró del resultado del sorteo y qué planes tiene para el dinero ganado.
Ganador de los S/6.5 millones de La Tinka dejó que su esposa eliga los números del sorteo
Según relató el afortunado ganador, una noche que se encontraba frente a su laptop estaba a punto de dejar pasar el sorteo, ya que pensaba jugar al día siguiente. Sin embargo, una corazonada lo llevó a participar en ese mismo momento, por lo que aplicó su método: dejar que su esposa eligiera los números.
Sin imaginar el resultado, al día siguiente ingresó para cotejar su jugada y la sorpresa fue total al confirmar que las bolillas ganadoras coincidían con las que habían elegido. Para descartar cualquier error, revisó la página oficial del sorteo hasta tres veces.
"Mi esposa veía una serie y yo abrí la laptop como de costumbre. Dudé un ratito y pensé: 'ya, mañana la juego (la Tinka)' pero algo me dijo: 'hazlo ahorita'. Los números los eligió mi esposa. Al día siguiente revisé los resultados y ahí estaban los mismos números. No sabía si gritar, reír o llorar. Revisamos la página tres veces. Nos abrazamos fuerte sin creer la maravilla que estaba pasando", contó.
Ahora, con esa cantidad de dinero, el nuevo millonario del Perú explicó que planea asegurar el futuro de su hijo y también podrá costear las vacaciones familiares que tenía pendientes. "Los sueños sí se cumplen", expresó.
¿A cuánto asciende el pozo millonario de La Tinka?
La Tinka se juega cada miércoles y domingo. De acuerdo con su programación, para este sorteo el pozo millonario está en S/6,509,388.