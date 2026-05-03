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Sociedad

Sorteo de La Tinka EN VIVO del domingo 3 de mayo: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

La transmisión de La Tinka comenzará a las 10:30 p. m. y podrá seguirse en vivo por América TV, Facebook y YouTube de La Tinka, así como en la cobertura digital de La República.

Conoce el resultado del sorteo de La Tinka, hoy domingo 3 de mayo
Conoce el resultado del sorteo de La Tinka, hoy domingo 3 de mayo | Foto: La Tinka
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La Tinka celebrará este domingo 3 de mayo una nueva edición de su sorteo semanal con un pozo acumulado de S/9.603.143, considerado el más alto registrado en la historia del juego. Durante la jornada también se desarrollaron las dinámicas complementarias del ‘Sí o Sí’ y la ‘Boliyapa’, incluidas en cada edición del sorteo.

La transmisión iniciará a las 10:30 p. m. y puedes seguirlo en vivo por América TV, además de las cuentas oficiales de La Tinka en Facebook y YouTube, así como en la cobertura digital de La República.

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