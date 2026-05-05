Fuertes lluvias en Cajamarca provocan colapso de carretera San Ignacio-Jaén y dejan zona incomunicada
Autoridades habilitan una ruta alterna con maquinaria pesada y advierten que las continúas precipitaciones dificultan la rehabilitación definitiva de la vía afectada.
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El colapso de un tramo de aproximadamente 100 metros de la carretera que une las provincias de San Ignacio y Jaén, en la región Cajamarca, dejó incomunicada a esta jurisdicción tras las intensas lluvias que se registran desde el 1 de mayo. La emergencia se produjo alrededor de las 7.00 a. m. del 4 de mayo, cuando el incremento del caudal del río Chinchipe erosionó la vía y provocó la caída de la plataforma en el sector Los Cocos, caserío Huaquilla.
De acuerdo con Edmundo Saucedo Pastor, responsable del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la Secretaría Técnica de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de San Ignacio, no se han reportado daños personales ni materiales. Sin embargo, confirmó a la Agencia Andina que la provincia permanece aislada mientras se ejecutan trabajos para restablecer el tránsito.
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Autoridades habilitan ruta alterna tras emergencia
El funcionario informó que la Municipalidad Provincial de San Ignacio desplegó maquinaria pesada en coordinación con el Consorcio Bellavista, encargado del mantenimiento de la carretera, para habilitar una vía alterna que permita el paso provisional de vehículos en las próximas horas.
Asimismo, indicó que durante el fin de semana ya se habían registrado deslizamientos en sectores como Casa Quemada y Chuchuhuasi, lo que obligó a realizar labores de limpieza. No obstante, advirtió que las lluvias continúan en la zona, lo que mantiene en riesgo el tránsito y retrasa la rehabilitación definitiva del tramo afectado.
"La rehabilitación del tramo colapsado tomará tiempo. En este momento estamos habilitando un pase provisional con maquinaria de la municipalidad y del consorcio", precisó Saucedo.
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Deslizamientos bloquean vía en Amazonas
Las intensas lluvias en la región Amazonas provocaron un deslizamiento de gran magnitud que bloqueó por completo la carretera en el tramo Caravelí–Nuevo Progreso, en el distrito de Omia, provincia de Rodríguez de Mendoza. El derrumbe cubrió la vía con tierra y material suelto, por lo que quedó intransitable y se afectó la conectividad en la zona.
La emergencia también dejó a una familia damnificada por daños en su vivienda, lo que la obligó a evacuar. Mientras transportistas y vecinos usan rutas alternas, las autoridades evalúan la situación y ejecutan trabajos de limpieza, aunque el restablecimiento del tránsito dependerá de las condiciones del terreno.