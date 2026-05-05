HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

López Aliaga va en contra de las mujeres: busca eliminar delito del feminicidio | Arde Troya

Sociedad

Fuertes lluvias en Cajamarca provocan colapso de carretera San Ignacio-Jaén y dejan zona incomunicada

Autoridades habilitan una ruta alterna con maquinaria pesada y advierten que las continúas precipitaciones dificultan la rehabilitación definitiva de la vía afectada.

Autoridades habilitan ruta alterna tras emergencia vial en San Ignacio
Autoridades habilitan ruta alterna tras emergencia vial en San Ignacio | Andina
Compartir

El colapso de un tramo de aproximadamente 100 metros de la carretera que une las provincias de San Ignacio y Jaén, en la región Cajamarca, dejó incomunicada a esta jurisdicción tras las intensas lluvias que se registran desde el 1 de mayo. La emergencia se produjo alrededor de las 7.00 a. m. del 4 de mayo, cuando el incremento del caudal del río Chinchipe erosionó la vía y provocó la caída de la plataforma en el sector Los Cocos, caserío Huaquilla.

De acuerdo con Edmundo Saucedo Pastor, responsable del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la Secretaría Técnica de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de San Ignacio, no se han reportado daños personales ni materiales. Sin embargo, confirmó a la Agencia Andina que la provincia permanece aislada mientras se ejecutan trabajos para restablecer el tránsito.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA RECHAZA AUDITORÍA DE JNJ Y EL "PROFE" SIGUE DELINQUIENDO | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Tragedia en Jaén: tráiler de ladrillos impacta varios vehículos y deja cinco fallecidos en carretera Belaúnde Terry

lr.pe

Autoridades habilitan ruta alterna tras emergencia

El funcionario informó que la Municipalidad Provincial de San Ignacio desplegó maquinaria pesada en coordinación con el Consorcio Bellavista, encargado del mantenimiento de la carretera, para habilitar una vía alterna que permita el paso provisional de vehículos en las próximas horas.

Asimismo, indicó que durante el fin de semana ya se habían registrado deslizamientos en sectores como Casa Quemada y Chuchuhuasi, lo que obligó a realizar labores de limpieza. No obstante, advirtió que las lluvias continúan en la zona, lo que mantiene en riesgo el tránsito y retrasa la rehabilitación definitiva del tramo afectado.

"La rehabilitación del tramo colapsado tomará tiempo. En este momento estamos habilitando un pase provisional con maquinaria de la municipalidad y del consorcio", precisó Saucedo.

PUEDES VER: Niño Costero sería más severo a fin de año y se prolongaría hasta 2027: estas son las regiones que se verían más afectadas, según ENFEN

lr.pe

Deslizamientos bloquean vía en Amazonas

Las intensas lluvias en la región Amazonas provocaron un deslizamiento de gran magnitud que bloqueó por completo la carretera en el tramo Caravelí–Nuevo Progreso, en el distrito de Omia, provincia de Rodríguez de Mendoza. El derrumbe cubrió la vía con tierra y material suelto, por lo que quedó intransitable y se afectó la conectividad en la zona.

La emergencia también dejó a una familia damnificada por daños en su vivienda, lo que la obligó a evacuar. Mientras transportistas y vecinos usan rutas alternas, las autoridades evalúan la situación y ejecutan trabajos de limpieza, aunque el restablecimiento del tránsito dependerá de las condiciones del terreno.

Notas relacionadas
Fuertes lluvias destruyen puente y afectan 40 viviendas en Ayacucho: familias quedan incomunicadas

Fuertes lluvias destruyen puente y afectan 40 viviendas en Ayacucho: familias quedan incomunicadas

LEER MÁS
Estado de emergencia por lluvias: Gobierno peruano amplía medida excepcional por 60 días en 14 regiones del país

Estado de emergencia por lluvias: Gobierno peruano amplía medida excepcional por 60 días en 14 regiones del país

LEER MÁS
Más de 500 distritos bajo riesgo por lluvias: Indeci alerta huaicos y derrumbes en estas regiones

Más de 500 distritos bajo riesgo por lluvias: Indeci alerta huaicos y derrumbes en estas regiones

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

LEER MÁS
Bebé de un año cayó desde un octavo piso tras intentar alcanzar su peluche en un condominio de Comas

Bebé de un año cayó desde un octavo piso tras intentar alcanzar su peluche en un condominio de Comas

LEER MÁS
Trabajadores que laboran de pie tendrán derecho al descanso sentado: Congreso aprueba dictamen para que cuenten con sillas

Trabajadores que laboran de pie tendrán derecho al descanso sentado: Congreso aprueba dictamen para que cuenten con sillas

LEER MÁS
El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

LEER MÁS
Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025