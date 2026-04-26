Lluvia, tormenta eléctrica y fuertes ráfagas de viento: Senamhi activa alerta amarilla en estas regiones del pais

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta amarilla por lluvias en la selva peruana | Foto: Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta amarilla por lluvias en la selva peruana | Foto: Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta amarilla ante la previsión de lluvias en la selva peruana, fenómeno que se desarrollará desde el lunes 27 hasta el martes 28 de abril de 2026. El aviso advierte sobre precipitaciones de ligera a moderada intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 km/h en diversas zonas del país.

Según el reporte oficial, el evento meteorológico tendrá una duración aproximada de 47 horas y afectará principalmente a 11 departamentos de la región amazónica y zonas cercanas. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones climáticas y tomar precauciones al realizar actividades al aire libre durante el periodo indicado.

TE RECOMENDAMOS ¿VACANCIA CONTRA JOSÉ MARÍA BALCÁZAR? Y CANCILLER RENUNCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Regiones de la selva registrarán acumulados importantes de lluvia

Durante el lunes 27 de abril se esperan niveles significativos de precipitación en distintas zonas de la selva. En la selva norte, los acumulados podrían alcanzar valores cercanos a los 60 milímetros por día, mientras que en la selva centro se estiman registros próximos a los 70 mm/día. En el caso de la selva sur, los valores previstos podrían llegar hasta los 80 mm/día, lo que refleja una mayor intensidad en estas áreas.

Los departamentos que se encuentran dentro del ámbito de posible afectación son Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. Estas regiones deberán mantenerse atentas a los reportes oficiales ante posibles variaciones en la intensidad de las lluvias o condiciones asociadas al fenómeno climático.

Alerta amarilla advierte sobre fenómenos habituales pero con riesgos

El nivel de alerta amarilla indica la presencia de eventos meteorológicos que, si bien son comunes en la región, pueden representar riesgos si no se toman las precauciones necesarias. En este contexto, las lluvias previstas podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, lo que incrementa la posibilidad de incidentes en zonas expuestas.

Ante este escenario, se recomienda a la población seguir las actualizaciones emitidas por las autoridades competentes y actuar con prudencia, especialmente en actividades que se desarrollen al aire libre o en áreas vulnerables. La vigilancia constante de las condiciones del clima será clave para reducir riesgos durante la vigencia del aviso meteorológico.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.