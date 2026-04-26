Fuertes lluvias destruyen puente y afectan 40 viviendas en Ayacucho: familias quedan incomunicadas

Una intensa lluvia en Huayao, Ayacucho, causó el desborde del río y el colapso del puente Chapis, dejando a varias comunidades incomunicadas y complicando el acceso a asistencia. | Andina

Una intensa lluvia en Huayao, Ayacucho, causó el desborde del río y el colapso del puente Chapis, dejando a varias comunidades incomunicadas y complicando el acceso a asistencia. | Andina

Una intensa lluvia registrada la mañana del sábado 25 de abril desencadenó una grave emergencia en el centro poblado de Huayao, en el distrito de Tambo, provincia de La Mar, región Ayacucho. El desborde del río y la fuerza de las precipitaciones provocaron el colapso del puente Chapis, dejando incomunicadas a varias comunidades de la zona.

El colapso de esta infraestructura interrumpió por completo el tránsito vehicular en una vía clave que conecta Huayao con el centro poblado de Vicus y otras localidades aledañas, complicando el traslado de personas, alimentos y ayuda humanitaria.

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Afectaciones por lluvias en Ayacucho

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades locales, más de 40 viviendas resultaron afectadas luego de que el agua ingresara a los inmuebles, ocasionando daños materiales de consideración. Varias familias quedaron en situación de vulnerabilidad tras perder enseres y parte de sus pertenencias.

El impacto también alcanzó al sector agrícola y pecuario, principal sustento de la población. Cultivos de maíz, papa y haba quedaron anegados, mientras que se reportaron pérdidas de animales menores, lo que agrava el panorama económico de los pobladores y compromete su seguridad alimentaria en las próximas semanas.

La situación podría empeorar. Autoridades locales advirtieron que el puente Choccetacce se encuentra al borde del colapso, al igual que otras infraestructuras cercanas que han quedado debilitadas por las lluvias persistentes.

Alcalde se pronuncia

El alcalde distrital, Richard Torre Pérez, llegó a la zona junto a su equipo técnico para evaluar los daños y solicitó apoyo urgente al Gobierno Regional de Ayacucho. La autoridad pidió además que se evalúe la declaratoria de estado de emergencia para el centro poblado de Huayao.

“Necesitamos una intervención inmediata para salvaguardar la integridad de nuestra población y evitar mayores pérdidas”, sostuvo.

Mientras tanto, las familias afectadas esperan la pronta llegada de ayuda y la intervención de los distintos niveles de gobierno, en medio de labores de evaluación y asistencia que continúan en la zona.

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