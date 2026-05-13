Clases serán de manera remota por este miércoles 13 de mayo en San Marcos. | Foto: composición LR

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Las actividades académicas y administrativas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) quedaron suspendidas hoy, miércoles 13 de mayo, tras la toma pacífica de la Ciudad Universitaria en rechazo al proyecto de reelección de rectores conocido como "Ley Jerí”. A través de diversos comunicados, facultades como Letras y Ciencias Humanas, Medicina, Ciencias Económicas, entre otras, informaron que las sesiones se realizarán de manera virtual. Esta medida busca garantizar la continuidad del semestre, evitar retrasos en el calendario académico y salvaguardar la seguridad de estudiantes y docentes ante la coyuntura actual.

A este escenario se suma el Centro Preuniversitario (CEPREUNMSM), que también adoptó la modalidad de clases virtuales ante la falta de acceso al campus. Cabe precisar que esta medida aplica únicamente a sus sedes ubicadas en el campus universitario. Se estima que la toma de la Ciudad Universitaria continuaría hasta el jueves 14 de mayo, según indicaron representantes de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM).

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UNMSM: Facultades de salud, letras y ciencias confirman clases virtuales tras toma del campus

A través de sus redes sociales, las facultades de Derecho y Ciencia Política, Ciencias Administrativas, Ciencias Físicas, Ciencias Biológicas, Odontología, Educación, Letras y Ciencias Humanas, Ingeniería Industrial, Ciencias Económicas y Medicina exhortaron al personal administrativo, docentes y estudiantes a desarrollar sus actividades de manera virtual.

En el caso de Medicina, tanto las escuelas profesionales de Enfermería y Tecnología Médica como las actividades desarrolladas en el Instituto de Medicina Tropical se llevarán a cabo de manera virtual. Por el contrario, en el local de la EPEF en La Victoria (Facultad de Educación), las clases se mantendrán presenciales según los horarios establecidos en dicha sede.

Clases virtuales en la Facultad de Derecho y Ciencia Politica de la UNMSM

Comunicado de la Facultad Ciencias Administrativas de la UNMSM.

Comunicado de la Facultad Ciencias Físicas de la UNMSM.

Comunicado de la Facultad Odontología de la UNMSM.

Comunicado de la Facultad Educación de la UNMSM.

Comunicado de la Facultad Ciencias Biológicas de la UNMSM.

Comunicado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM.

Comunicado de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UNMSM.

Comunicado de Facultad de Medicina de la UNMSM.