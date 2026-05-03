Resultados de estudios científicos sobre el episodio bíblico en el que Moisés separó las aguas del mar Rojo

Imagen capturada desde el espacio muestra el río Nilo, el mar Rojo y la península del Sinaí. Foto: NASA

Imagen capturada desde el espacio muestra el río Nilo, el mar Rojo y la península del Sinaí. Foto: NASA

El episodio en el que Moisés divide las aguas del mar Rojo ha sido interpretado como uno de los relatos más conocidos de los textos bíblicos y religiosos. Según la narración, el pueblo de Israel logró escapar de Egipto atravesando un corredor de tierra seca que apareció de forma milagrosa en medio del mar, antes de que volviera a cerrarse sobre el ejército del faraón.

Diversos investigadores han intentado analizar si existen procesos naturales capaces de generar un fenómeno parecido al descrito en la narración. Estos estudios no buscan confirmar el evento como un hecho histórico, sino explorar cómo condiciones extremas de viento, geografía y dinámica oceánica podrían producir efectos similares.

La acción del viento extremo en el mar Rojo

Una de las explicaciones científicas más citadas es el fenómeno conocido como 'wind setdown', que ocurre cuando vientos muy intensos soplan de manera constante sobre aguas poco profundas, empujando el agua y dejando expuesto el fondo marino.

El Mar Rojo comenzó a formarse hace 30 millones de años, cuando las placas tectónicas africana y arábiga se separaron. Foto: Astromujoff

El oceanógrafo Carl Drews, del National Center for Atmospheric Research, ha sido uno de los investigadores que ha trabajado este modelo. En sus simulaciones, explicó que este fenómeno puede generar cambios significativos en el nivel del agua.

“El viento desplaza el agua hacia un lado, lo que puede exponer temporalmente el fondo marino en zonas poco profundas”, señala Drews.

Según los modelos computacionales, vientos cercanos a los 100 km/h podrían abrir un pasaje de varios kilómetros de ancho durante algunas horas, suficiente para el tránsito de personas en condiciones específicas.

El estudio publicado en la revista científica PLOS ONE detalla que este tipo de eventos ya ha sido observado en lagos modernos como el lago Erie, donde fuertes vientos han provocado descensos temporales del nivel del agua.

El papel de la geografía

Las investigaciones también han analizado cómo la forma del terreno submarino influye en este tipo de fenómenos. El profesor Nathan Paldor, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ha realizado cálculos que muestran que vientos sostenidos de entre 60 y 70 km/h podrían reducir el nivel del mar hasta tres metros en ciertas zonas.

Esta imagen muestra el famoso fenómeno conocido como "Moisés dividiendo el mar" en el Parque Geológico de Kueibishan, ubicado en el condado de Penghu, Taiwán. Foto: Shutterstock

“Un viento fuerte que sopla durante toda la noche puede empujar el agua mar adentro y permitir la exposición del fondo en áreas poco profundas”, explica Paldor en una publicación.

Los modelos computacionales sugieren que, en condiciones adecuadas, podría formarse un corredor temporal de tierra firme de hasta cinco kilómetros de ancho. Estos resultados coinciden con otras investigaciones que indican que la dinámica del viento puede ser suficiente para alterar significativamente el nivel del agua en regiones costeras.

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¿Dónde pudo ocurrir el cruce según la ciencia?

Uno de los debates más importantes entre los investigadores es la ubicación del posible cruce. Tradicionalmente, el relato se asocia con el mar Rojo, pero algunos estudios sugieren escenarios más específicos.

Una hipótesis sitúa el evento en el Golfo de Suez, una zona relativamente poco profunda donde los cambios de nivel del agua podrían ser más marcados. Esta área conecta el noreste de Egipto con la península del Sinaí y presenta condiciones más favorables para un fenómeno de este tipo.

Otra propuesta apunta al delta del Nilo, donde antiguos canales y lagunas podrían haber permitido un cruce en condiciones extremas de viento. El propio estudio de Drews plantea que el relato podría encajar mejor en este entorno que en el mar abierto.

Debate entre ciencia, historia e interpretación

Aunque los modelos científicos muestran que el fenómeno del viento puede generar efectos espectaculares en el nivel del agua, los investigadores insisten en que esto no prueba el relato bíblico como un hecho histórico.

El propio Carl Drews ha señalado que su trabajo no busca validar una interpretación religiosa, sino entender procesos físicos. “El estudio de estos fenómenos permite comprender cómo la naturaleza puede producir escenarios extraordinarios bajo condiciones específicas”, explicó.

Estudios geológicos recientes han revelado que el mar Rojo ha pasado por cambios extremos a lo largo de su historia. Hace aproximadamente 6,2 millones de años, la región llegó a secarse por completo debido a condiciones climáticas y tectónicas, para luego volver a llenarse de agua tras una gran inundación procedente del océano Índico. Este evento muestra que la zona ha experimentado transformaciones naturales de gran magnitud, aunque sin relación directa con el relato bíblico.

Estas investigaciones se consideran hipótesis basadas en modelos físicos, no pruebas concluyentes. De hecho, algunos expertos recuerdan que relatos antiguos como este pueden haber sido reinterpretados a lo largo del tiempo a partir de fenómenos naturales reales.