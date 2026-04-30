Parque de las Leyendas a mitad de precio desde el 1 de mayo: ¿para quiénes aplicará este beneficio exclusivo?

La promoción busca atraer a las familias a sus sedes en San Miguel y Huachipa. | Foto: Andina/Parque de las Leyendas/Composición LR

La promoción busca atraer a las familias a sus sedes en San Miguel y Huachipa. | Foto: Andina/Parque de las Leyendas/Composición LR

El Parque de las Leyendas anunció una promoción especial por el inicio de mes que permitirá a los niños acceder a un descuento del 50% en el precio de sus entradas. Esta medida estará vigente del 1 al 3 de mayo en sus sedes de San Miguel y Huachipa, con el objetivo de incentivar la visita de familias durante estos días.

El beneficio está dirigido a menores entre los 3 y 12 años y podrá ser adquirido tanto de manera virtual como en las boleterías físicas del parque. La iniciativa forma parte de las actividades programadas por la entidad, adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima, para ofrecer alternativas recreativas accesibles al público.

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Descuento del 50% en entradas para niños estará disponible en sedes de San Miguel y Huachipa

La promoción se aplicará en ambas sedes del Parque de las Leyendas, lo que permitirá que más familias accedan a sus instalaciones a un menor costo. Los visitantes podrán recorrer espacios dedicados a las regiones Costa, Sierra, Selva e Internacional, así como disfrutar de áreas verdes y actividades recreativas.

Además, el parque ofrece opciones como navegación en la laguna recreativa o paseos en kayak en la zona Selva, lo que amplía la experiencia para quienes asistan durante los días de vigencia del descuento.

Visitantes podrán disfrutar de espectáculos y exhibiciones en ambas sedes del parque

Durante el sábado 2 de mayo, la sede de San Miguel presentará actividades culturales en el patio central, con expresiones como festejo afroperuano y danzas tradicionales. Estas presentaciones estarán a cargo de agrupaciones artísticas que forman parte de la programación especial.

En la sede de Huachipa, el público podrá asistir a espectáculos de danza moderna y urbana, además de disfrutar de exhibiciones de animales como lobos marinos y guacamayos en horarios establecidos. El parque atenderá de lunes a domingo y feriados, de 9.00 a. m. a 5.00 p. m., y ofrecerá diversas alternativas de entretenimiento para los visitantes.

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