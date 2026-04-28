Loreto: Apu de Providencia denuncia nuevo enfrentamiento por barcazas y pide presencia de la PCM

Este martes 28 de abril, según la versión del apu Manuel Peraza Sandi, se registró un enfrentamiento entre efectivos de la Marina de Guerra del Perú, la Policía Nacional del Perú y miembros de la comunidad indígena de Providencia, en el distrito de Trompeteros, provincia de Loreto.

De acuerdo con su testimonio, las fuerzas del orden habrían iniciado los disparos durante un operativo para recuperar barcazas retenidas en el río Corrientes. Estas afirmaciones no han sido confirmadas por las autoridades al cierre de esta nota.

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Peraza señaló que la comunidad reaccionó en defensa propia ante la intervención. 'Yo no entiendo este idioma que tiene el Estado, ¿por qué nos manda a pelear con su propia gente?', declaró a este medio, afirmando encontrarse herido y bajo amenaza de muerte.

Versión de las autoridades

El Área de Comunicación de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía de la Marina de Guerra del Perú informó a La República que tenía conocimiento de un intento de ingreso policial a la zona para recuperar las embarcaciones.

Asimismo, precisaron que la Marina actúa en apoyo de la Policía Nacional, en el marco de sus funciones y del estado de derecho, y rechazaron haber iniciado disparos o algún enfrentamiento. También indicaron que se registró un efectivo policial herido durante el operativo.

Declaraciones del apu sobre un fallecido

El apu Manuel Peraza se refirió a la muerte del suboficial Carlos Alfredo Alejandro Neyra Abanto, ocurrida durante el operativo del lunes 27 de abril, y expresó su pesar por el hecho.

“Yo también siento, también soy padre. Me da pena, es un joven. Él también fue enviado. Por culpa del Estado ha perdido la vida”, manifestó.

Peraza indicó además que, según su versión, tras los hechos del lunes 27 de abril se habrían registrado cuatro personas heridas por impactos de perdigones y bombas lacrimógenas, así como la desaparición de tres comuneros. También señaló que una menor fue hallada con lesiones en la vista.

Declaraciones sobre pedido de dinero

En relación con un audio en el que se le atribuye la solicitud de S/2 millones para la liberación de barcazas de la empresa Amazon, Peraza negó que se trate de un beneficio personal.

“Eso no es un saqueo. Es para proyectos: medicinas, educación, agua potable, piscigranjas y puentes. Si la empresa no puede, se busca un acuerdo. El mejor camino es el diálogo”, declaró.

Situación de tripulantes y patrón

Tras la intervención policial, se confirmó, según fuentes vinculadas al caso, la liberación de cinco tripulantes que permanecían en las embarcaciones.

Asimismo, se informó que Francisco Guerra Cartagena, patrón del remolcador Coseda, fue ubicado en la posta de Trompeteros tras sufrir un preinfarto. Se indicó que sería trasladado a Iquitos para su atención médica.

Pedido de intervención del Estado

El apu Peraza, en comunicación con La República, solicitó la presencia de diversas instituciones del Estado para atender las demandas de la comunidad.

Entre ellas, mencionó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Defensoría del Pueblo, PerúPetro, el Ministerio de Energía y Minas, el OEFA, el Gobierno Regional de Loreto, autoridades locales y empresas involucradas.

“Necesito que ingrese el Estado para que vea las necesidades de nuestra comunidad. Nosotros también damos seguridad”, señaló.

Hasta el cierre de esta nota, la Policía Nacional del Perú no ha confirmado oficialmente la existencia de un enfrentamiento armado durante la jornada de este martes 28 de abril.

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