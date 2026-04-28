HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
Sociedad

Loreto: Apu de Providencia denuncia nuevo enfrentamiento por barcazas y pide presencia de la PCM

Manuel Peraza, señalado por la retención de barcazas en el río Corrientes, alertó sobre un nuevo conflicto en la zona. Afirma que su comunidad actúa en defensa propia y que el pedido de S/2 millones es para atender proyectos comunales.

Imágenes del presunto enfrentamiento hoy 28 de abril
Imágenes del presunto enfrentamiento hoy 28 de abril | Composición LR / Difusión
Compartir

Este martes 28 de abril, según la versión del apu Manuel Peraza Sandi, se registró un enfrentamiento entre efectivos de la Marina de Guerra del Perú, la Policía Nacional del Perú y miembros de la comunidad indígena de Providencia, en el distrito de Trompeteros, provincia de Loreto.

De acuerdo con su testimonio, las fuerzas del orden habrían iniciado los disparos durante un operativo para recuperar barcazas retenidas en el río Corrientes. Estas afirmaciones no han sido confirmadas por las autoridades al cierre de esta nota.

TE RECOMENDAMOS

¡ROBERTO SÁNCHEZ DEJA ATRÁS A LÓPEZ ALIAGA Y VA POR SEGUNDA VUELTA CON KEIKO FUJIMORI! | ARDE TROYA

Peraza señaló que la comunidad reaccionó en defensa propia ante la intervención. 'Yo no entiendo este idioma que tiene el Estado, ¿por qué nos manda a pelear con su propia gente?', declaró a este medio, afirmando encontrarse herido y bajo amenaza de muerte.

PUEDES VER: Loreto: policía fallece durante operativo para liberar barcazas retenidas por comunidad indígena

lr.pe

Versión de las autoridades

El Área de Comunicación de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía de la Marina de Guerra del Perú informó a La República que tenía conocimiento de un intento de ingreso policial a la zona para recuperar las embarcaciones.

Asimismo, precisaron que la Marina actúa en apoyo de la Policía Nacional, en el marco de sus funciones y del estado de derecho, y rechazaron haber iniciado disparos o algún enfrentamiento. También indicaron que se registró un efectivo policial herido durante el operativo.

Declaraciones del apu sobre un fallecido

El apu Manuel Peraza se refirió a la muerte del suboficial Carlos Alfredo Alejandro Neyra Abanto, ocurrida durante el operativo del lunes 27 de abril, y expresó su pesar por el hecho.

“Yo también siento, también soy padre. Me da pena, es un joven. Él también fue enviado. Por culpa del Estado ha perdido la vida”, manifestó.

Peraza indicó además que, según su versión, tras los hechos del lunes 27 de abril se habrían registrado cuatro personas heridas por impactos de perdigones y bombas lacrimógenas, así como la desaparición de tres comuneros. También señaló que una menor fue hallada con lesiones en la vista.

Declaraciones sobre pedido de dinero

En relación con un audio en el que se le atribuye la solicitud de S/2 millones para la liberación de barcazas de la empresa Amazon, Peraza negó que se trate de un beneficio personal.

“Eso no es un saqueo. Es para proyectos: medicinas, educación, agua potable, piscigranjas y puentes. Si la empresa no puede, se busca un acuerdo. El mejor camino es el diálogo”, declaró.

Situación de tripulantes y patrón

Tras la intervención policial, se confirmó, según fuentes vinculadas al caso, la liberación de cinco tripulantes que permanecían en las embarcaciones.

Asimismo, se informó que Francisco Guerra Cartagena, patrón del remolcador Coseda, fue ubicado en la posta de Trompeteros tras sufrir un preinfarto. Se indicó que sería trasladado a Iquitos para su atención médica.

Pedido de intervención del Estado

El apu Peraza, en comunicación con La República, solicitó la presencia de diversas instituciones del Estado para atender las demandas de la comunidad.

Entre ellas, mencionó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Defensoría del Pueblo, PerúPetro, el Ministerio de Energía y Minas, el OEFA, el Gobierno Regional de Loreto, autoridades locales y empresas involucradas.

“Necesito que ingrese el Estado para que vea las necesidades de nuestra comunidad. Nosotros también damos seguridad”, señaló.

Hasta el cierre de esta nota, la Policía Nacional del Perú no ha confirmado oficialmente la existencia de un enfrentamiento armado durante la jornada de este martes 28 de abril.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Derrame de petróleo en Loreto: la comunidad indígena awajún protesta y bloquea carretera

Derrame de petróleo en Loreto: la comunidad indígena awajún protesta y bloquea carretera

LEER MÁS
Mujer da a luz en pleno vuelo tras fallido aterrizaje de avioneta por mal estado de la pista en Yurimaguas

Mujer da a luz en pleno vuelo tras fallido aterrizaje de avioneta por mal estado de la pista en Yurimaguas

LEER MÁS
Loreto: policía fallece durante operativo para liberar barcazas retenidas por comunidad indígena

Loreto: policía fallece durante operativo para liberar barcazas retenidas por comunidad indígena

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

LEER MÁS
Tres líneas de alimentadores del Metropolitano subirán pasaje a S/3.50: ¿cuáles son y desde cuando inicia el cobro?

Tres líneas de alimentadores del Metropolitano subirán pasaje a S/3.50: ¿cuáles son y desde cuando inicia el cobro?

LEER MÁS
Corte de agua por más de 10 horas en Lima y Callao del 28 al 30 de abril: horarios y zonas afectadas por Sedapal

Corte de agua por más de 10 horas en Lima y Callao del 28 al 30 de abril: horarios y zonas afectadas por Sedapal

LEER MÁS
Resultados finales del SERUMS 2026-I: revisa la lista oficial y conoce las notas máximas

Resultados finales del SERUMS 2026-I: revisa la lista oficial y conoce las notas máximas

LEER MÁS
Puente Piedra: joven denuncia presunto maltrato por alimentar perros cerca a local de empresa de telefonía

Puente Piedra: joven denuncia presunto maltrato por alimentar perros cerca a local de empresa de telefonía

LEER MÁS
Emblemático bosque encantado de Lima Sur fue clausurado por la Municipalidad de Chorrillos por no tener licencia ni certificado de Defensa Civil

Emblemático bosque encantado de Lima Sur fue clausurado por la Municipalidad de Chorrillos por no tener licencia ni certificado de Defensa Civil

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025