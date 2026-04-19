Dictan prisión preventiva contra investigados por el asesinato de defensores indígenas en Ucayali
La medida se impuso contra Leito Pardave y los hermanos Yerson y Alfredo Navarro. Los tres son sindicados de participar, en 2025, en el homicidio de dos líderes nativos de la comunidad asháninka Manitiari.
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El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva para tres investigados por el asesinato de Benny Raúl Coquinche Vásquez y su hijo Raúl Andy Coquinche Vásquez, defensores territoriales de la comunidad asháninka Manitiari, ubicada en la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali.
Los imputados por el delito de homicidio calificado agravado son Leito Pardave, y los hermanos Yerson y Alfredo Navarro, quienes habrían participado en el doble crimen ocurrido el 12 de noviembre de 2025, según la tesis de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de la región.
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Buscaron retirarlos de su territorio
El fiscal provincial Alexander Fasanando Riveiro sostiene que el móvil del delito habría sido un conflicto territorial, que incluyó amenazas previas de muerte a los defensores ambientales para desalojarlos de su comunidad.
De acuerdo con las indagaciones, un promedio de 35 a 40 personas vestidas de negro y con cintas rojas en la cabeza llegaron a la comunidad nativa con escopetas y dispararon contra la vivienda de las víctimas. Posteriormente, retuvieron y atacaron a los dirigentes hasta causarles la muerte.
Uno de los presuntos responsables ya está en prisión
La reciente medida se suma a la impuesta contra Javier Campos Peña, quien cumple nueve meses de prisión preventiva desde su detención, el 13 de noviembre de 2025, en el marco de las investigaciones por este caso.
Campos fue retenido por los propios pobladores al día siguiente de los hechos, luego de ser identificado como uno de los presuntos autores del crimen. Luego, fue puesto a disposición de las autoridades. El imputado deberá ser excarcelado el 12 de agosto de 2026, salvo que exista una disposición judicial distinta.
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