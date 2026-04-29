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Sociedad

Gobierno amplía estado de emergencia en Lima y Callao por 60 días desde hoy

Durante la prórroga, se restringirán derechos constitucionales y las actividades públicas masivas requerirán autorización. Los resultados se informarán al Ministerio del Interior al finalizar la medida.

El Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, iniciando el 29 de abril, para combatir la criminalidad y violencia.
El Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, iniciando el 29 de abril, para combatir la criminalidad y violencia. | Difusión
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El Gobierno dispuso prorrogar por 60 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, a partir de este miércoles 29 de abril, con el objetivo de enfrentar la creciente criminalidad y hechos de violencia. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 062-2026-PCM, publicado en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las zonas de intervención serán determinadas en base a inteligencia policial, mapas del delito e indicadores de criminalidad.

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¿Qué rige en el estado de emergencia?

La prórroga también contempla la restricción de derechos constitucionales, conforme al artículo 137 de la Constitución. Entre ellos se incluyen la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal.

En ese contexto, los eventos públicos masivos —como actividades religiosas, culturales o deportivas— deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes. En tanto, las actividades no masivas podrán desarrollarse sin necesidad de permiso.

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Entrega de resultados

Asimismo, el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) deberá presentar, al término de la medida, un informe al Ministerio del Interior con los resultados obtenidos y recomendaciones. Este documento será remitido a la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial.

La implementación de esta prórroga se financiará con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, así como con recursos adicionales autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas.

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