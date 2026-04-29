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Millonaria compra de equipos biomédicos sigue abandonada desde 2021 en centros de salud del Callao

La Contraloría advirtió que 24 equipos biomédicos valorizados en más de S/1,7 millones permanecen almacenados sin uso en establecimientos de salud del Callao, mientras otros 22 operan sin cumplir el proceso formal de transferencia desde su compra en 2021.

Contraloría General de la República alerta sobre deficiencias en gestión de equipos biomédicos en el Callao
Contraloría General de la República alerta sobre deficiencias en gestión de equipos biomédicos en el Callao | Contraloría
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La Contraloría General de la República advirtió serias deficiencias en la gestión de 46 equipos biomédicos adquiridos en 2021 por el Gobierno Regional del Callao para la Dirección Regional de Salud del Callao (Diresa Callao), valorizados en S/1.705.109.

Aunque estos equipos fueron distribuidos recién en noviembre de 2025, al menos 24 permanecen almacenados sin uso y otros 22 son utilizados sin que se hayan cumplido los procedimientos formales de transferencia, lo que afecta su adecuado aprovechamiento en beneficio de la población.

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La entidad de control señaló que esta situación fue detectada en cinco informes de visita de control realizados en establecimientos de las redes de salud Bonilla-La Punta, Bepeca y Ventanilla, además de la Dirección de Laboratorio de Salud Pública y la Sanidad Aérea Internacional.

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Equipos sin operar

Según la Contraloría, desde febrero de 2026 ya se había alertado sobre la demora en la transferencia, instalación y puesta en funcionamiento de estos equipos, lo que ha provocado que varios permanezcan guardados sin contribuir al fortalecimiento de la capacidad diagnóstica de los servicios de salud para los chalacos.

Entre los bienes adquiridos figuran cabinas PCR para el procesamiento seguro de muestras, cámaras de flujo laminar que garantizan ambientes estériles, congeladoras y refrigeradoras para conservar reactivos, equipos automatizados para la extracción de ácidos nucleicos, microcentrífugas y unidades UPS que aseguran el suministro eléctrico continuo.

Todos estos implementos resultan fundamentales para realizar análisis clínicos oportunos y confiables, especialmente tras la demanda generada por emergencias sanitarias.

Uso irregular

Además del almacenamiento prolongado, la Contraloría identificó que algunos establecimientos utilizan equipos biomédicos sin que haya culminado el proceso formal de transferencia para su operatividad.

Esta práctica podría afectar la adecuada asignación, control, trazabilidad, custodia y preservación de la vida útil de los equipos, además de generar riesgos en su gestión y mantenimiento.

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Caso crítico

Uno de los casos más graves se registró en la red de salud Bepeca, específicamente en el establecimiento de salud Altamar, categorizado como nivel I-2.

Este centro mantiene almacenada una cabina PCR pese a no contar con laboratorio ni brindar el servicio de patología clínica, lo que impide su funcionamiento y evidencia una inadecuada distribución de recursos públicos.

Para la Contraloría, esta situación perjudica directamente la atención a la ciudadanía y refleja fallas en la planificación del uso de los equipos adquiridos.

Frente a ello, la entidad recomendó al Gobierno Regional del Callao adoptar acciones correctivas inmediatas que permitan garantizar la adecuada gestión, distribución y uso de los equipos biomédicos.

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