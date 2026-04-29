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Gemelos recién nacidos fallecen y uno es velado en caja de torta en Iquitos: "No hay dónde enterrarlos"

Vecinos señalaron la falta de recursos de la familia, que solicita apoyo económico para poder adquirir un segundo ataúd y despedir a sus hijos.

Una tragedia afecta a la familia Monzón Pacaya en Iquitos tras el fallecimiento de dos gemelos en el vientre de su madre, Eva Gisela Pacaya Manuyama.
Una tragedia afecta a la familia Monzón Pacaya en Iquitos tras el fallecimiento de dos gemelos en el vientre de su madre, Eva Gisela Pacaya Manuyama. | La República | Yazmín Araujo
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Una profunda tragedia enluta a la familia Monzón Pacaya en Iquitos, luego de que dos gemelos fallecieran dentro del vientre de su madre, Eva Gisela Pacaya Manuyama (30), tras acudir a un chequeo médico en el Hospital Apoyo Iquitos.

Según relataron los familiares, los médicos confirmaron que los bebés prematuros ya no presentaban signos de vida, presuntamente debido a la falta de líquido amniótico. La noticia dejó devastados a los padres, quienes esperaban con ilusión la llegada de sus hijos. La hermana de la madre indicó que ella permanece hospitalizada y afectada por lo sucedido.

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Un ataúd y una caja de torta

Wellington Monzón Dávila, padre de los menores, señaló que, debido a su precaria situación económica, solo pudo adquirir un ataúd, por lo que uno de los bebés es velado en una caja de torta, una escena que ha generado profunda conmoción entre vecinos del asentamiento humano Las Pampas, en el distrito de Belén.

Los restos de los pequeños son velados en una iglesia ubicada en la calle 4 de Marzo, en el sector El Platanal, donde familiares y allegados acompañan a los padres en medio del dolor. Ambos pertenecen a la congregación.

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Ayuda para la familia en Iquitos

Ante esta difícil situación, la familia solicita apoyo solidario para poder adquirir un segundo ataúd y brindarles una despedida digna a sus hijos. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 918 926 999, a nombre del padre de familia.

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