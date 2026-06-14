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Política

Alfredo Torres responde a JEE por orden de fiscalización a Ipsos: "Si se abre una investigación sería un atentado contra la libertad de expresión"

El JEE ordenó la fiscalización por el comentario de Torres en un medio de comunicación, donde explicó que Keiko Fujimori tenía mayores probabilidades de ganar.

Alfredo Torres responde a JEE por orden de fiscalización a Ipsos: "Si se abre una investigación sería un atentado contra la libertad de expresión"
Alfredo Torres responde a JEE por orden de fiscalización a Ipsos: "Si se abre una investigación sería un atentado contra la libertad de expresión"
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Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, explicó que no corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) iniciar una investigación por la declaración que brindó a un medio de comunicación, en la que informó que Keiko Fujimori resultaría ganadora de la segunda vuelta.

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El JEE de Lima Oeste 2 ordenó que se elabore un informe de fiscalización contra la encuestadora Ipsos porque el supuesto estudio que da la victoria a Fujimori 'no se encontraría publicado en la página web de la encuestadora Ipsos, (...) ni habría sido remitido a este Jurado Electoral Especial el informe correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 18 del Reglamento'.

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Al respecto, Torres explicó que el reglamento solo exige la publicación de resultados preelectorales y no postelectorales.

'No cabe una investigación. El reglamento es bien claro en que se refiere a encuestas de intención de voto, es decir, pre electorales y no a comentarios post electorales’, dijo a Latina.

Además, especificó que 'no se hizo ningún estudio', sino que solo se comentaron las estadísticas presentadas por personas independientes.

“Lo que yo sí dije es que mi equipo de gente estábamos haciendo unos cálculos. No estábamos haciendo un estudio o un modelo o algo por el estilo y, aunque lo hubiese el Jurado no tiene competencia sobre eso. Ellos no tienen competencia en lo que se haga después de elecciones”, dejó claro.

En ese sentido, considera que no existen fundamentos para iniciar un proceso.

“Nosotros confiamos en que esto sea archivado de inmediato porque sería un atentado contra la libertad de expresión que abran una investigación por este tema", resaltó.

Juntos por el Perú pidió tomar acciones contra Ipsos

El personero legal del partido Juntos por el Perú, Carlos Zafra, denunció ante el presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, una presunta infracción electoral de Ipsos.

El partido denuncia que Torres justificó su proyección con base en 'modelos que se han desarrollado'; sin embargo, cuestiona que dicha información no ha sido difundida públicamente.

Para Juntos por el Perú, no publicar el detalle o la ficha técnica que respalde lo dicho por Torres representa una infracción directa al Reglamento de Fiscalización de Encuestas Electorales del JNE, el cual sanciona cuando una 'encuestadora no publica en su página web registrada el informe de encuesta sobre intención de voto y/o simulacro de votación detallado, el cuestionario y/o cédula, la ficha técnica y los resultados del estudio'.

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