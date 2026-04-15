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Hallan cuerpo sin vida de menor de 5 años que desapareció tras ser arrastrado por quebrada en Iquitos

El cuerpo del niño fue hallado en San Lucas, tras su desaparición el domingo durante las elecciones. Él había sido llevado por la corriente junto con su hermana, quien también falleció.

Los efectivos de rescate encontraron al menor de 5 años, quien fue arrastrado junto con su hermana el día de las elecciones.
Los efectivos de rescate encontraron al menor de 5 años, quien fue arrastrado junto con su hermana el día de las elecciones. | Composición LR | Yazmín Araujo

El hallazgo del cuerpo del niño de 5 años concluyó este miércoles con las tareas de búsqueda en la localidad de San Lucas, situada en el kilómetro 42 de la vía interprovincial Iquitos-Nauta. El menor había desaparecido el pasado domingo, día de las elecciones generales de 2026, después de ser arrastrado por el aumento del caudal de la quebrada Pintuyacu.

De acuerdo con los informes policiales, el incidente ocurrió en un área de difícil acceso, donde las lluvias recientes habían intensificado la fuerza del agua. La hermana mayor, una niña de 11 años, fue encontrada sin vida al día siguiente por agentes de la Policía de Rescate. Testigos señalaron que la menor, al ver que su hermano era arrastrado por la corriente, se lanzó al agua en un intento desesperado por salvarlo; sin embargo, ambos fallecieron.

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Hermanos fallecen tras ser arrastrados por quebrada

Los dos niños fueron llevados por la corriente de la quebrada, desapareciendo de la vista en cuestión de segundos ante los ojos de los presentes. Durante las últimas 48 horas, personal especializado de la Policía y brigadas locales llevaron a cabo una intensa búsqueda en el cauce de la quebrada bajo condiciones climáticas adversas.

El abuelo de los niños, Jed IzuiA Lozano, permaneció en el lugar insistiendo en que no se retiraran las unidades de rescate hasta encontrar a su nieto. Tras el último hallazgo, los restos del niño serán trasladados a la morgue central de Iquitos para los exámenes pertinentes.

Se supo que los menores estaban supuestamente bajo el cuidado de un conocido el día del accidente, mientras la familia participaba en las votaciones en Iquitos. Ante la magnitud de la pérdida, los vecinos de la comunidad de San Lucas han comenzado colectas públicas para cubrir los gastos del funeral del menor. Con el rescate de los dos cuerpos, las autoridades locales han dado por finalizada la búsqueda.

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