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Tragedia en Iquitos: niña murió al intentar salvar a su hermano arrastrado por quebrada

Los restos de la menor de 11 años fueron trasladados a la morgue. Mientras tanto, el cuerpo del niño de 5 años aún no ha sido localizado.

En la comunidad de San Lucas, se encontró el cuerpo de una niña de 11 años que desapareció en la quebrada Pintuyacu al intentar salvar a su hermano de 5 años.
En la comunidad de San Lucas, se encontró el cuerpo de una niña de 11 años que desapareció en la quebrada Pintuyacu al intentar salvar a su hermano de 5 años. | La República | Yazmín Araujo

En la comunidad de San Lucas, ubicada en el kilómetro 42 de la carretera interprovincial Iquitos - Nauta, en una zona alejada de la ciudad, se halló el cuerpo de una menor de 11 años que desapareció en las aguas de la quebrada Pintuyacu.

Según información policial, la niña perdió la vida al intentar auxiliar a su hermano de 5 años, quien era arrastrado por la fuerte corriente, hecho que se registró este último domingo.

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Trasladan restos de la menor

El rescate fue el resultado de un trabajo coordinado entre los efectivos de la policía de Rescate y las autoridades locales, quienes peinaron la zona desde que se reportó el accidente.

Este lunes, los restos de la menor fueron ingresados a la morgue central para las diligencias forenses. La recuperación de la menor se dio tras horas de intensas labores en un terreno de difícil acceso, donde la fuerza del caudal dificultó inicialmente las tareas de los brigadistas.

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Niño sigue desaparecido

Hasta el cierre de esta nota, la labor de las brigadas de auxilio no se detiene, ya que el paradero del menor de 5 años sigue siendo desconocido. Familiares de las víctimas indicaron que los menores se encontraban al cuidado de un allegado al momento de la tragedia.

La situación se agrava por las condiciones de extrema pobreza en las que reside la familia, lo que ha movilizado a los vecinos de San Lucas para solicitar apoyo a las autoridades locales.

Abuelo pide ayuda

Jed Izuia Lozano, abuelo de los menores, solicitó públicamente a las autoridades que no cesen los esfuerzos de búsqueda de su nieto, expresó su preocupación ante la posibilidad de que se retiren las brigadas de la zona, exigiendo que se mantenga el personal especializado. "Por favor, no dejen de buscar a mi pequeño, nosotros aún teníamos la esperanza de encontrarlos con vida a ambos", expresó.

Una vez concluidos los procedimientos médico-legales en Iquitos, los restos de la menor fueron entregados a su abuelo para ser trasladados nuevamente a su comunidad. Actualmente, el cuerpo de la víctima viene siendo velado en San Lucas, donde los vecinos acompañan a la familia en medio de una vigilia, a la espera de noticias sobre el hallazgo de su hermano desaparecido.

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