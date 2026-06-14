Qantas y Airbus lanzan el "Project Sunrise" para conectar continentes sin escalas durante 22 horas con el avión A350-1000ULR, optimizando vuelos intercontinentales. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

Qantas y Airbus lanzan el "Project Sunrise" para conectar continentes sin escalas durante 22 horas con el avión A350-1000ULR, optimizando vuelos intercontinentales. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

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El programa Project Sunrise, impulsado por la aerolínea australiana Qantas y el fabricante europeo Airbus, transformará la aviación comercial mediante una aeronave capaz de enlazar continentes sin escalas durante casi un día completo. Esa iniciativa busca establecer un nuevo estándar en rutas de ultra largo alcance, superando los límites actuales del transporte aéreo intercontinental. Las pruebas del modelo A350-1000ULR prometen conectar directamente a Australia con destinos en Europa y Norteamérica, lo que optimizará de forma drástica los tiempos de viaje.

Con este desarrollo tecnológico, la compañía busca eliminar la última frontera del viaje aéreo de larga distancia. El ambicioso plan abrirá la posibilidad de trayectos directos que, hasta hace pocos años, requerían múltiples paradas y más de un día de trayecto entre tierra y aire. Esta innovación posicionará al sector en una era de conectividad global sin precedentes, ideal para captar el interés de los usuarios en las plataformas de contenido digital.

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¿Qué características tiene el avión del vuelo más largo del mundo?

Se trata de una variante modificada de la aeronave original, diseñada de forma específica para misiones de ultra largo alcance. Según datos oficiales de Airbus y Qantas, este modelo posee la capacidad de cubrir cerca de 10.000 millas náuticas (casi 18.500 km) y puede permanecer en el aire hasta 22 horas continuas.

Es el primero de los 12 aviones encargados por la aerolínea australiana Qantas para conectar Sídney con las grandes capitales europeas. Foto: Airbus/La Vanguardia

Para lograr dicha autonomía, el fabricante incorporó un diseño optimizado que maximiza la eficiencia del combustible mediante un tanque adicional en la sección trasera central. Asimismo, la estructura integra mejoras en los sistemas de refrigeración y una reducción de peso global para favorecer el rendimiento en trayectos extremos. Esas innovaciones técnicas permiten que la aeronave soporte operaciones prolongadas sin comprometer su seguridad.

La aerolínea Qantas operará este modelo en las rutas Sídney–Londres y Sídney–Nueva York con una cabina reducida a 238 pasajeros distribuidos en cuatro clases. Dicha disposición comercial prioriza el confort a bordo a través de zonas de descanso y áreas de movilidad enfocadas en mitigar la fatiga. Con esta configuración, la empresa busca redefinir la experiencia de viaje en trayectos transcontinentales.

Airbus inicia las pruebas del nuevo A350-1000ULR, que por primera vez conectará en vuelos regulares Sídney con Londres. Foto: Airbus/La Vanguardia

¿Cómo transforma el A350-1000ULR los vuelos de ultra largo alcance?

La innovación del A350-1000ULR radica en su diseño aerodinámico, estructuras de materiales compuestos ligeros y motores Rolls-Royce Trent XWB. Esta sinergia optimiza el consumo de combustible, lo que eleva la autonomía de la aviación comercial moderna hacia límites inéditos.

Más allá de la ingeniería, el principal reto es el bienestar de los pasajeros. Investigaciones del proyecto advierten que trayectos superiores a las 20 horas elevan el peligro de fatiga extrema, deshidratación y trastornos circulatorios por inmovilidad. Frente a esto, la cabina integra áreas de descanso y luces especiales que mitigan el jet lag.

Esta evolución tecnológica amenaza el liderazgo de centros de conexión tradicionales como Dubái, Singapur o Doha al eliminar las paradas intermedias. Las distancias intercontinentales se unifican en un trayecto directo, lo que, según Airbus, representa 'un cambio de paradigma en la aviación de largo radio' al reconfigurar los viajes transoceánicos.