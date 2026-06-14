Deudos de protestas no reconocerán a Keiko Fujimori como presidenta del Perú si gana las elecciones

Deudos de protestas no reconocerán a Keiko Fujimori como presidenta del Perú si gana las elecciones

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Los familiares de las víctimas del 9 de enero del 2023 anunciaron que no reconocerán a Keiko Fujimori como presidenta de la República si es declarada ganadora del proceso electoral del 7 de junio.

Quienes perdieron a sus seres queridos a manos de las Fuerzas Armadas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte decidieron marcar distancia de la candidata de Fuerza Popular porque consideran que el Perú está regresando a los 90.

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Raúl Samillan, representante de los deudos en Juliaca, precisó que la reciente aprobación del proyecto de ley que permitiría que los delitos cometidos por militares y policías en ejercicio de sus funciones sean vistos únicamente por el fuero militar y policial, limitando la actuación de la justicia ordinaria, es una advertencia.

“En el gobierno de Fujimori se mató clandestinamente con el Grupo Colina. Keiko Fujimori ha señalado que no cometerá los mismos errores. Ahora quieren seguir matando con la ley en la mano. Con impunidad. Con una ley que viola los Derechos Humanos. En esa perspectiva peligra nuestro deseo de alcanzar justicia. No estamos dispuestos a aceptar eso”, aseguró.

Recordó que en 18 regiones del interior del país Fujimori perdió las elecciones y que, en el caso de Puno, más del 80% optó por Roberto Sánchez. Precisó que Perú perdió las elecciones y que solo el 'voto sospechoso' del exterior podría darle la presidencia del país.

“El fujimorismo desde el Congreso blindó a Dina Boluarte. Nunca dijeron nada sobre las muertes del 2023. El fujimorismo con su voto ayudó a la aprobación de leyes pro crimen. Si gana Keiko Fujimori, para nosotros y el interior del país será una presidenta ilegítima. A última hora se aprobaron los lineamientos para las elecciones en el extranjero. Que gobierne el norte del Perú, pero Puno que tiene legitimidad se respeta”, dijo.

Samillán aseguró que se mantendrán movilizados porque no descansarán hasta encontrar justicia por sus seres queridos.