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EE.UU. acelera el mayor submarino nuclear de su historia con 16 misiles balísticos para reforzar su poder marítimo: listo en 2029

El desarrollo del submarino de EE.UU. alcanza un 65% y se realiza en los astilleros de General Dynamics Electric Boat y Newport News Shipbuilding.

Este nuevo submarino de EE.UU. cuenta con un diseño innovador, estabilizadores asimétricos y sistemas de propulsión eléctrica, permitiendo misiones prolongadas bajo el agua. Se prevé su entrega entre 2028 y 2029.
Este nuevo submarino de EE.UU. cuenta con un diseño innovador, estabilizadores asimétricos y sistemas de propulsión eléctrica, permitiendo misiones prolongadas bajo el agua. Se prevé su entrega entre 2028 y 2029. | Ilustración con IA/ChatGPT/Huntington Ingalls Industries
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Estados Unidos progresa en la construcción del buque USS District of Columbia (SSBN-826), el navío insignia que lidera la renovación de su disuasión nuclear marítima. Esta nueva generación de plataformas estratégicas sustituirá de forma progresiva a la veterana flota Ohio, lo que garantiza la continuidad de la capacidad de ataque estratégico desde el océano para las próximas décadas.

El primer navío de esta serie planificada de 12 unidades tiene capacidad para albergar 16 misiles balísticos Trident II D5LE. A pesar de los desafíos de la presión industrial y los ajustes de calendario, el proyecto constituye el eje central del arsenal norteamericano.

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¿Qué avances presenta la construcción del poderoso submarino nuclear de EE.UU.?

La fabricación del USS District of Columbia alcanzó el 65% de su desarrollo en los astilleros de General Dynamics Electric Boat y Newport News Shipbuilding. Este proyecto militar progresa mediante un esquema modular que ensambla las secciones del casco por separado antes del montaje definitivo. Reportes recientes del U.S. Naval Institute confirman que múltiples componentes ya están integrados, mientras otros continúan en proceso de unión.

La popa del submarino tiene un peculiar diseño con estabilizadores asimétricos en forma de X. Foto: Huntington Ingalls Industries

La popa del submarino tiene un peculiar diseño con estabilizadores asimétricos en forma de X. Foto: Huntington Ingalls Industries

El proceso industrial involucra a miles de proveedores en Estados Unidos y se consolida como uno de los programas más complejos del sector naval. Según Electric Boat, la construcción incorpora mejoras significativas frente a generaciones previas, tales como sistemas de propulsión eléctrica de nueva generación y tecnologías de reducción de firma acústica. Esas innovaciones resultan clave para asegurar misiones de larga duración bajo el agua.

El Pentágono ajustó los plazos iniciales que situaban la entrega alrededor de 2030, y ahora prevé el suministro entre 2028 y 2029. Ese cronograma final dependerá del ritmo de producción y de la resolución de cuellos de botella en la cadena de distribución. La planificación actual contempla que el mayor navío nuclear de su historia comience el servicio operativo a inicios de la próxima década.

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¿Qué beneficios aporta el programa Columbia a la seguridad estratégica global?

El valor del programa Columbia radica en su papel fundamental para la disuasión nuclear de Washington. Estos submarinos tienen un diseño óptimo para ocultarse bajo el océano por periodos prolongados, lo cual asegura una respuesta bélica inmediata ante ofensivas masivas. Por este motivo, la Marina califica a esa flota como el componente más resiliente de su tríada nuclear terrestre, aérea y marítima.

Ese proyecto garantiza la continuidad operativa de las fuerzas armadas norteamericanas al sustituir progresivamente a los navíos clase Ohio, vigentes desde la década de 1980. El relevo resulta crucial para evitar vacíos tácticos durante las próximas décadas. De hecho, según el Government Accountability Office, cualquier retraso significativo podría afectar la disponibilidad del sistema de patrulla nuclear continua previsto para la década de 2030.

La relevancia geopolítica de los submarinos balísticos modernos responde a un entorno de alta competencia con potencias como Rusia y China. El Pentágono sostiene que la iniciativa no solo moderniza una plataforma tecnológica, sino que preserva el equilibrio internacional. Así, la iniciativa de defensa sostiene la credibilidad del aparato marítimo estadounidense hasta, al menos, la década de 2080.

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