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Argentina - Argelia: fecha, hora y canal de TV para ver el debut de Lionel Messi en el Mundial 2026

¡El último Mundial de Messi! Revisa todo para seguir el debut de la selección argentina frente a Argelia por el grupo J de la Copa del Mundo FIFA.

Lionel Messi disputa su sexto Mundial consecutivo. Foto: composición LR/AFP
Lionel Messi disputa su sexto Mundial consecutivo. Foto: composición LR/AFP
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La selección argentina sale en defensa de su título. La vigente campeona debuta en el Mundial 2026 este martes frente a su similar de Argelia por la primera fecha del grupo J.

Lionel Messi será el gran protagonista de esta jornada, pues el astro del Inter Miami disputa su última Copa del Mundo. Revisa toda la información para seguir el primer partido de la Albiceleste en la competición.

PUEDES VER: Prohíben preguntas en español en el Mundial 2026: Hakimi y Vinícius protagonizan polémico episodio en conferencia de prensa

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¿Cuándo juega Argentina - Argelia?

El partidazo entre argentinos y argelinos se jugará este martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium (Kansas City, Estados Unidos).

¿A qué hora juega Argentina - Argelia?

Este duelo, correspondiente a la primera fecha del Mundial 2026, arrancará a las 8.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora argentina).

  • México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 8.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 10.00 p. m.
  • España: 3.00 p. m. (miércoles 17)

¿En qué canal ver Argentina - Argelia?

El partido entre Argentina y Argelia se podrá seguir gratis a través de América TV (canal 4 de señal abierta) en territorio peruano. Por su parte, DSpors tendrá a cargo la cobertura en cable par toda Sudamérica.

De igual manera, América tvGO, DGo y Disney Plus Premium se encargarán de la transmisión vía streaming.

PUEDES VER: Ni Messi ni CR7: este es el jugador más viejo del Mundial 2026 y supera los 80 partidos con su selección

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Argentina - Argelia: pronósticos

Las principales casas de apuestas le dan un claro favoritismo a la selección argentina, vigente campeona del mundo.

  • Betsson: gana Argentina (1,41), empate (4,50), gana Argelia (9,40)
  • Betano: gana Argentina (1,44), empate (4,60), gana Argelia (9,00)
  • Bet365: gana Argentina (1,38), empate (4,75), gana Argelia (8,00)
  • 1XBet: gana Argentina (1,42), empate (4,57), gana Argelia (9,60)
  • Caliente: gana Argentina (1,40), empate (4,65), gana Argelia (9,20)
  • Doradobet: gana Argentina (1,41), empate (4,65), gana Argelia (9,40).
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