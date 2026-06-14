Argentina - Argelia: fecha, hora y canal de TV para ver el debut de Lionel Messi en el Mundial 2026

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La selección argentina sale en defensa de su título. La vigente campeona debuta en el Mundial 2026 este martes frente a su similar de Argelia por la primera fecha del grupo J.

Lionel Messi será el gran protagonista de esta jornada, pues el astro del Inter Miami disputa su última Copa del Mundo. Revisa toda la información para seguir el primer partido de la Albiceleste en la competición.

¿Cuándo juega Argentina - Argelia?

El partidazo entre argentinos y argelinos se jugará este martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium (Kansas City, Estados Unidos).

¿A qué hora juega Argentina - Argelia?

Este duelo, correspondiente a la primera fecha del Mundial 2026, arrancará a las 8.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora argentina).

México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 10.00 p. m.

España: 3.00 p. m. (miércoles 17)

¿En qué canal ver Argentina - Argelia?

El partido entre Argentina y Argelia se podrá seguir gratis a través de América TV (canal 4 de señal abierta) en territorio peruano. Por su parte, DSpors tendrá a cargo la cobertura en cable par toda Sudamérica.

De igual manera, América tvGO, DGo y Disney Plus Premium se encargarán de la transmisión vía streaming.

Argentina - Argelia: pronósticos

Las principales casas de apuestas le dan un claro favoritismo a la selección argentina, vigente campeona del mundo.