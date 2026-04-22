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Liberan a funcionario que agredió a policía en Iquitos durante intervención por ebriedad: agente será operado

La Fiscalía dispuso la liberación de Alfredo Arturo Bon Blas pese a la agresión registrada en cámaras de seguridad, decisión que generó cuestionamientos de la Defensoría de la PNP, la cual anunció una denuncia contra la fiscal a cargo.

Funcionario en estado de ebriedad agrede a policía en Iquitos y es liberado
Funcionario en estado de ebriedad agrede a policía en Iquitos y es liberado | Difusión

El funcionario Alfredo Arturo Bon Blas, intervenido en aparente estado de ebriedad tras conducir su vehículo en Iquitos, fue liberado pese a haber agredido a un suboficial de la Policía Nacional del Perú durante las diligencias policiales. Como consecuencia del ataque, el agente Jean Pierre Reátegui Tafur sufrió una fractura en el tabique nasal y requiere una operación.

Según la denuncia, el sujeto fue trasladado a un consultorio de sanidad de la PNP para el examen de dosaje etílico y la toma de muestras de sangre. En ese momento, aprovechó que le retiraron las marrocas para lanzar una patada y varios golpes contra el suboficial de tercera, agresión que quedó registrada por las cámaras de seguridad.

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Cuestionan decisión fiscal

Pese a la flagrancia y a las imágenes que evidenciarían el ataque, la fiscal Katherine Melissa Gonzáles Cahuaza, de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, dispuso la liberación del funcionario, decisión que generó cuestionamientos desde la Defensoría de la Policía en Lima, que anunció una denuncia por presunto delito de prevaricato.

‘Dicen que no hubo ninguna desobediencia porque el tipo se sacó dosaje etílico. Si bien es cierto que el policía cumplía con su labor, dicen que estaba vestido de civil y por eso no estaba uniformado como para poder catalogar el hecho como violencia a la autoridad’, expresó el general PNP Máximo Ramírez, director de la Defensoría de la Policía, a América Noticias.

Mientras el agresor retornó a su vivienda, el suboficial fue trasladado para recibir atención médica especializada por la fractura sufrida durante la intervención.

Familia exige justicia

Ante esta situación, Leydi Tafur, madre del efectivo policial afectado, cuestionó públicamente la liberación del agresor y señaló que la decisión representa una humillación para su familia y para la institución policial. ‘Con esta decisión estamos permitiendo que cualquier efectivo policial exponga su vida y su integridad, que cualquier delincuente se ría en la cara de la PNP’, expresó también al citado medio.

Asimismo, contó que su hijo permanece con yeso y posteriormente necesitará una cirugía para su recuperación. Indicó que actualmente recibe analgésicos y antibióticos, mientras que el detenido continúa trabajando. Según informó América, el funcionario sería cercano al Gobierno Regional, ya que pertenece a una oficina del Midagri vinculada a proyectos de feria, sin que hasta el momento exista un pronunciamiento oficial. Frente a ello, la madre del suboficial exigió justicia y una investigación contra el responsable.

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