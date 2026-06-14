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Resultados de La Tinka del domingo 14 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

El sorteo de La Tinka tendrá juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa, aumentando las posibilidades de ganar.

Conoce si eres ganador de La Tinka de este 14 de junio. | Foto: composición LR
Conoce si eres ganador de La Tinka de este 14 de junio. | Foto: composición LR | Foto: composición LR
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Este domingo 22 de junio se realizará un nuevo sorteo de La Tinka, a cargo de Intralot, con un pozo acumulado de S/15.007.184. Los participantes tienen la posibilidad de obtener el premio mayor o premios secundarios, según la cantidad de aciertos en sus jugadas.

Asimismo, el sorteo incluye las modalidades 'Sí o Sí' y 'Boliyapa', que brindan más opciones para ganar. Estas características, junto con los altos montos en juego, consolidan a La Tinka como una de las loterías más reconocidas del país, atrayendo a miles de jugadores en cada edición.

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¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar La Tinka desde el celular, los participantes deben ingresar a la página oficial de la lotería y crear una cuenta si aún no están registrados: les solicitarán todos sus datos personales. A continuación, es importante que verifiquen que tienen saldo suficiente para participar. Finalmente, deben elegir uno de los juegos, comprar una jugada y probar suerte.

Resultados de La Tinka del domingo 14 de junio

20:40
14/6/2026

¿Hasta qué hora se puede comprar la Tinka?

Las horas de cierre son a las 8:50 pm de los días del sorteo (miércoles y domingos). Fuera de ese horario ya no se podrá adquirir una nueva cartilla, por lo que el jugador tendrá que esperar hasta el siguiente sorteo. 

20:24
14/6/2026

¿Se pagan impuestos por ganar el pozo millonario de la Tinka?

De acuerdo con Intralot y el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), el premio millonario de La Tinka no está sujeto al pago de Impuesto a la Renta ni IGV, pero sí aplica un impuesto municipal. La tasa establecida para las loterías en general es del 10% sobre el monto total ganado.

Por ejemplo, si un jugador gana S/1.000.000, se le descontará un 10%, equivalente a S/100.000, por lo que el monto final a recibir será de S/900.000. Este porcentaje se descuenta automáticamente antes de la entrega del premio.

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