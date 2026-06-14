Resultados de La Tinka del domingo 14 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
El sorteo de La Tinka tendrá juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa, aumentando las posibilidades de ganar.
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Este domingo 22 de junio se realizará un nuevo sorteo de La Tinka, a cargo de Intralot, con un pozo acumulado de S/15.007.184. Los participantes tienen la posibilidad de obtener el premio mayor o premios secundarios, según la cantidad de aciertos en sus jugadas.
Asimismo, el sorteo incluye las modalidades 'Sí o Sí' y 'Boliyapa', que brindan más opciones para ganar. Estas características, junto con los altos montos en juego, consolidan a La Tinka como una de las loterías más reconocidas del país, atrayendo a miles de jugadores en cada edición.
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¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?
Para jugar La Tinka desde el celular, los participantes deben ingresar a la página oficial de la lotería y crear una cuenta si aún no están registrados: les solicitarán todos sus datos personales. A continuación, es importante que verifiquen que tienen saldo suficiente para participar. Finalmente, deben elegir uno de los juegos, comprar una jugada y probar suerte.
Resultados de La Tinka del domingo 14 de junio
¿Hasta qué hora se puede comprar la Tinka?
Las horas de cierre son a las 8:50 pm de los días del sorteo (miércoles y domingos). Fuera de ese horario ya no se podrá adquirir una nueva cartilla, por lo que el jugador tendrá que esperar hasta el siguiente sorteo.
¿Se pagan impuestos por ganar el pozo millonario de la Tinka?
De acuerdo con Intralot y el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), el premio millonario de La Tinka no está sujeto al pago de Impuesto a la Renta ni IGV, pero sí aplica un impuesto municipal. La tasa establecida para las loterías en general es del 10% sobre el monto total ganado.
Por ejemplo, si un jugador gana S/1.000.000, se le descontará un 10%, equivalente a S/100.000, por lo que el monto final a recibir será de S/900.000. Este porcentaje se descuenta automáticamente antes de la entrega del premio.