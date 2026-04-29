Los detenidos estarían vinculados a otros crímenes ocurridos en la ciudad durante el mes de abril. | Foto: Créditos: Sergio Verde / URPI-LR

Los detenidos estarían vinculados a otros crímenes ocurridos en la ciudad durante el mes de abril. | Foto: Créditos: Sergio Verde / URPI-LR

En Trujillo, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a cinco presuntos integrantes de "Los Terribles de Trujillo", facción vinculada a la red criminal "Los Pulpos". La captura, ejecutada por la Divincri y la Depincri Norte, se produjo tras el ataque armado en una fiesta familiar en Florencia de Mora, ocurrido el pasado 25 de abril, que dejó dos muertos y diez heridos. Según las investigaciones, los detenidos no solo estarían implicados en este doble asesinato, sino que también planeaban un nuevo atentado contra una empresaria de la ciudad.

La acción policial se concretó tras un seguimiento que permitió ubicar el vehículo utilizado en el atentado, lo que llevó a los agentes hasta un inmueble en el distrito de La Esperanza. En ese lugar fueron intervenidos cuatro de los sospechosos, mientras que un quinto fue capturado posteriormente en Alto Trujillo, donde realizaba acciones para alterar la apariencia del automóvil involucrado.

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Ubican vehículo usado en doble crimen de Trujillo

Las diligencias de inteligencia permitieron identificar un automóvil que habría sido clave en el ataque registrado en dicha reunión familiar. Este medio de transporte fue localizado en una vivienda de la calle Philips, donde se intervino a los presuntos implicados: Guilberto Requelme Vásquez (33), alias “Zejota”; Leydi Rojas Huamán (24), alias “Chata”; Xiomara Veronico Chaute (23), alias “Gringa”; y Óscar Romero Cóndor (19), alias “Memo”. En el inmueble también se encontraron objetos que los vincularían directamente con los hechos investigados, así como motocicletas reportadas como robadas.

Durante el interrogatorio, el conductor confesó que planeaban repintar el coche y utilizar placas falsas para evitar su identificación al ser empleado en nuevos actos delictivos. Tras el registro del inmueble, los agentes incautaron municiones, celulares y diversas motocicletas, logrando recuperar dos unidades reportadas como robadas. Todo lo incautado, junto con el sistema de rodaje adicional hallado, será sometido a peritajes para determinar su vinculación con otros hechos de sangre en la ciudad.

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PNP vincula a la banda con otros ataques armados registrados

Las investigaciones también han permitido establecer la presunta participación de los detenidos en otros hechos violentos ocurridos en la provincia durante el mes de abril. Entre ellos figura el homicidio de Diane Aguilar Yupanqui, registrado el 3 de abril, y del ingeniero Óscar Lavado de la Cruz, ocurrido en el paradero Arcoíris.

De acuerdo con la información policial, estos antecedentes refuerzan la hipótesis de que la banda operaba de manera articulada en distintos puntos de Trujillo, utilizando vehículos y logística para ejecutar ataques bajo la modalidad de sicariato.