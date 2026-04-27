Peruanos están inmersos en plena guerra de Rusia y Ucrania | Composición LR / 24 Horas / Cuarto Poder

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Un nuevo dato enciende las alertas sobre la situación de peruanos que viajaron a Rusia con la promesa de una oportunidad laboral, pero terminaron siendo enviados al frente de batalla contra Ucrania. Ocho compatriotas que pasaron por este proceso habrían perdido la vida durante el combate, según denunció Percy Salinas, abogado de los familiares de los afectados.

El letrado señaló que sus cuerpos fueron trasladados a morgues locales y los deudos tienen un plazo de seis meses para reclamarlos, pues, de lo contrario, los restos podrían ser enviados a una fosa común o incinerados. Además, precisó que hay cinco connacionales heridos en hospitales tras ataques en puntos donde se desarrolla la guerra.

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Incertidumbre sobre situación de peruanos

En declaraciones a RPP, Salinas afirmó que en total son alrededor de 120 familias peruanas las que han perdido contacto con sus parientes desde hace cinco semanas. “No se sabe cuál es el futuro de ellos, si están vivos, muertos, porque Ucrania está atacando con drones en esa zona”, aseveró.

Asimismo, a la lista de muertos y heridos se sumaría otro hecho alarmante, pues —según el abogado— al menos 10 connacionales que permanecían en la embajada del Perú en Rusia por seguridad habrían sido retirados del recinto diplomático y trasladados a un departamento.

Esta situación colocaría a estos compatriotas en una condición de vulnerabilidad, pues al salir de la embajada pierden la protección del Estado peruano en territorio extranjero y, en este caso, aumenta el riesgo de que sean obligados por presuntos mercenarios rusos a regresar a la línea de batalla.

Fueron atraídos con falsas promesas de empleo

De acuerdo con el especialista, los peruanos fueron reclutados a través de ofertas laborales difundidas en redes sociales, en las que se ofrecían puestos como seguridad, cocineros o conductores. Sin embargo, al llegar a Rusia habrían sido trasladados a centros de adoctrinamiento y, luego, enviados a la línea de combate.

Ante esta situación, los familiares de los afectados solicitan una reunión directa con el canciller Carlos Pareja y han presentado denuncias ante la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) por el presunto delito de trata de personas. Además, piden la intervención de la Cruz Roja Internacional para facilitar la atención de heridos y fallecidos.

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