Gestión de brevetes está a cargo de la Municipalidad de Lima | Composición LR / Andina

Gestión de brevetes está a cargo de la Municipalidad de Lima | Composición LR / Andina

El Touring y Automóvil Club del Perú presentó una propuesta técnica a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para solicitar que habilite sus sedes de Lince y Villa El Salvador (Conchán) para la toma de evaluaciones que forman parte de los trámites para la emisión de licencias de conducir clase A.

La medida, enviada a la comuna limeña el 16 de abril, busca aliviar la carga que actualmente enfrenta el único centro autorizado para estos procesos en Comas, a partir de la transferencia de funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) hacia el municipio capitalino.

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Argumentos que fundamentan esta iniciativa

De acuerdo con la institución, la propuesta es 'económicamente viable' y acepta las mismas condiciones que la autoridad estableció en el convenio con el operador del centro de evaluación de Comas. Con ello, se busca garantizar la atención para miles de postulantes de las zonas centro y sur de Lima que requieren obtener y revalidar licencias de conducir de clase A.

Asimismo, sostienen que tienen más de 43 años de experiencia y capacidad comprobada en la atención de postulantes de la capital, por lo que pueden garantizar un servicio ordenado, transparente y eficiente. En Lince se rendirían los exámenes de conocimientos y en Conchán, tanto las pruebas teóricas como las evaluaciones prácticas de manejo. Actualmente, ambas sedes no están operativas para evaluaciones de los brevetes en mención.

Trámites solo están autorizados en Comas

La MML asumió desde el 22 de abril la emisión de licencias de conducir de clase A, tras la transferencia de funciones del MTC. Actualmente, el proceso se debe realizar de manera presencial en un único centro habilitado, ubicado en el jirón Flor de Arrayanes 361, en el distrito de Comas.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8.30 a. m. a 5.30 p. m. En dicho local se desarrollan los exámenes de conocimiento y manejo, además de la emisión del brevete, que puede entregarse en aproximadamente 45 minutos tras aprobar las evaluaciones. Previamente, los postulantes deben aprobar un examen médico en centros autorizados y no registrar multas pendientes.

Amplían puntos para recojo de licencias de conducir

Recientemente, la comuna también informó que los ciudadanos que gestionen su brevete de clase A podrán elegir entre distintos puntos habilitados en los distritos de Lima para completar el proceso el mismo día. Entre ellos figuran la sede de la Gerencia de Movilidad Urbana, ubicada en el Cercado de Lima, y el centro de evaluación y emisión en Comas.

A estos espacios se suman los centros MAC instalados en distintos puntos de la ciudad. Estos son:

Lima Este en el Mall Aventura Santa Anita

Lima Sur en Open Plaza Atocongo

Lima Norte en Mall Plaza Comas

En todos estos lugares, los conductores pueden acudir para recoger su licencia una vez completado el proceso correspondiente.

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