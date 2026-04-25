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Relevan a Franco Moreno como jefe policial de La Libertad y designa a Ricardo Espinoza en su reemplazo

El cambio en la PNP se da tras casi cuatro meses de gestión de Franco Moreno en La Libertad. El comandante general Óscar Arriola Delgado afirmó que la decisión responde a “necesidad de servicio”.

El coronel de la PNP será destacado a Lima. Foto: difusión
El coronel de la PNP será destacado a Lima. Foto: difusión
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Óscar Arriola, comandante general de la PNP, anunció el cambio del jefe policial de La Libertad, Franco Moreno Panta por el general PNP Ricardo Espinoza Cuestas. Arriola precisó que el cambio responde a criterios institucionales en la región.

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Moreno Panta deja el cargo luego de permanecer cerca de cuatro meses al frente de la región policial. Su gestión inició en enero de 2026, en un contexto marcado por el incremento de la criminalidad en Trujillo y otras provincias de La Libertad.

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Durante ese periodo, la región registró al menos 62 homicidios y más de 70 ataques con explosivos contra viviendas y negocios. Estos hechos generaron preocupación en la ciudadanía y presión sobre las autoridades para reforzar las acciones de seguridad.

El general saliente será trasladado a Lima. Asumirá funciones dentro del Estado Mayor General de la Policía. En su lugar, Espinoza Cuestas, quien se desempeñaba en el Callao, asumirá la conducción policial en una de las zonas más golpeadas por la violencia.

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PNP justifica cambio en La Libertad y anuncia continuidad de estrategia

El comandante general de la Policía, Óscar Arriola Delgado, sostuvo que la salida de Moreno Panta no responde a cuestionamientos directos a su gestión. “Es una necesidad de servicio”, declaró al anunciar el relevo en la jefatura policial.

Arriola indicó que el nuevo jefe, Ricardo Espinoza, continuará con la estrategia operativa que se venía aplicando en la región. La institución busca mantener las intervenciones contra organizaciones criminales que operan en Trujillo y otras zonas de La Libertad.

El anuncio se produce en un escenario complejo. La región enfrenta extorsiones, atentados con explosivos y asesinatos vinculados a bandas delictivas. Las autoridades han intensificado operativos, aunque los resultados aún generan cuestionamientos desde distintos sectores.

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