Corea del Sur vs República Checa: a qué hora y dónde ver el partido por el grupo A del Mundial 2026
Sigue aquí el Corea del Sur contra República Checa por la fecha 1 del Mundial 2026. Revisa los horarios, las alineaciones, los pronósticos y dónde ver el partido de este jueves.
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El partido entre Corea del Sur y República Checa por la fecha 1 del Mundial 2026 se jugará este jueves 11 de junio en el Estadio Guadalajara (Akron), en México. La transmisión del encuentro comenzará desde las 8.00 p. m. (hora mexicana) y las 9.00 p. m. (hora peruana), y podrá seguirse a través de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de este jueves mediante la cobertura online gratis de La República Deportes.
El conjunto surcoreano buscará imponer un juego dinámico y ordenado, respaldado por la experiencia de Heung-Min Son y la solidez de Kim Min-jae. Por su parte, el elenco checo apostará por la intensidad física, la presión en el mediocampo y el poder goleador de Patrik Schick para marcar diferencias.
Horarios del partido Corea del Sur vs República Checa
En Perú, el duelo entre surcoreanos y checos se podrá seguir a partir de las 9.00 p. m. (8.00 p. m. en México). Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.
- Costa Rica, México: 8.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 9.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.
- España: 4.00 a. m. (viernes 12).
¿Dónde ver Corea del Sur vs República Checa por el Mundial 2026?
La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú y algunos países de Sudamérica.
- Argentina: DSports, TyC Sports
- Bolivia: Entel TV, Tigo Sports
- Brasil: CazéTV
- Chile: DSports
- Colombia: DSports y Win Sports
- Costa Rica: FOX+
- Ecuador: DSports
- México: ViX
- Paraguay: GEN y Trece
- Perú: DSports
- Uruguay: DSports
- Venezuela: DSports
- Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One
- España: DAZN y Movistar+.
¿Dónde ver Corea del Sur vs República Checa online gratis?
Si deseas ver Corea del Sur vs República Checa online gratis, podrás seguirlo en las plataformas DSports y Disney+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
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Posibles alineaciones Corea del Sur vs República Checa
Estos son los posibles equipos titulares de los surcoreanos y checos para el compromiso del grupo A.
- Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Lee Gi-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Tae-seok; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung; Son Heung-min
- República Checa: Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Cerv, Soucek, Jurasek; Provod, Sulc; Schick
Corea del Sur vs República Checa: pronóstico
Las cuotas de las principales casas de apuestas no muestran un claro favorito en el partido por el grupo A.
- Betsson: gana Corea del Sur (2,70), empate (3,20), gana República Checa (2,85)
- Betano: gana Corea del Sur (2,65), empate (3,00), gana República Checa (2,85)
- Bet365: gana Corea del Sur (2,70), empate (3,10), gana República Checa (2,80)
- Betfair: gana Corea del Sur (2,60), empate (3,00), gana República Checa (2,75)
- Inkabet: gana Corea del Sur (2,70), empate (3,20), gana República Checa (2,85)
- Megapari: gana Corea del Sur (2,76), empate (3,30), gana República Checa (2,86).
Historial Corea del Sur vs República Checa: últimos partidos
Estos son los resultados de los únicos tres partidos entre ambos equipos. La última vez que se vieron las caras fue en un amistoso del 2016.
- Corea del Sur 2-2 República Checa | 27.05.98 | Amistoso, Seúl
- República Checa 5-0 Corea del Sur | 15.08.01 | Amistoso, Praga
- República Checa 1-2 Corea del Sur | 5.06.16 | Amistoso, Praga