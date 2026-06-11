HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
EN VIVO

Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez y Belmont rompe su silencio | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Corea del Sur vs República Checa: a qué hora y dónde ver el partido por el grupo A del Mundial 2026

Sigue aquí el Corea del Sur contra República Checa por la fecha 1 del Mundial 2026. Revisa los horarios, las alineaciones, los pronósticos y dónde ver el partido de este jueves.

Corea del Sur enfrentará a República Checa por el grupo A del Mundial 2026. Foto: FIFA
Corea del Sur enfrentará a República Checa por el grupo A del Mundial 2026. Foto: FIFA
Escuchar
Resumen
Compartir

El partido entre Corea del Sur y República Checa por la fecha 1 del Mundial 2026 se jugará este jueves 11 de junio en el Estadio Guadalajara (Akron), en México. La transmisión del encuentro comenzará desde las 8.00 p. m. (hora mexicana) y las 9.00 p. m. (hora peruana), y podrá seguirse a través de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de este jueves mediante la cobertura online gratis de La República Deportes.

El conjunto surcoreano buscará imponer un juego dinámico y ordenado, respaldado por la experiencia de Heung-Min Son y la solidez de Kim Min-jae. Por su parte, el elenco checo apostará por la intensidad física, la presión en el mediocampo y el poder goleador de Patrik Schick para marcar diferencias.

PUEDES VER: Calendario del Mundial 2026: todos los partidos, horarios y fechas confirmadas por FIFA

lr.pe

Horarios del partido Corea del Sur vs República Checa

En Perú, el duelo entre surcoreanos y checos se podrá seguir a partir de las 9.00 p. m. (8.00 p. m. en México). Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 8.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 9.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.
  • España: 4.00 a. m. (viernes 12).

¿Dónde ver Corea del Sur vs República Checa por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú y algunos países de Sudamérica.

  • Argentina: DSports, TyC Sports
  • Bolivia: Entel TV, Tigo Sports
  • Brasil: CazéTV
  • Chile: DSports
  • Colombia: DSports y Win Sports
  • Costa Rica: FOX+
  • Ecuador: DSports
  • México: ViX
  • Paraguay: GEN y Trece
  • Perú: DSports
  • Uruguay: DSports
  • Venezuela: DSports
  • Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One
  • España: DAZN y Movistar+.

¿Dónde ver Corea del Sur vs República Checa online gratis?

Si deseas ver Corea del Sur vs República Checa online gratis, podrás seguirlo en las plataformas DSports y Disney+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y canales dónde ver fútbol EN VIVO y EN DIRECTO

lr.pe

Posibles alineaciones Corea del Sur vs República Checa

Estos son los posibles equipos titulares de los surcoreanos y checos para el compromiso del grupo A.

  • Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Lee Gi-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Tae-seok; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung; Son Heung-min
  • República Checa: Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Cerv, Soucek, Jurasek; Provod, Sulc; Schick

Corea del Sur vs República Checa: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas no muestran un claro favorito en el partido por el grupo A.

  • Betsson: gana Corea del Sur (2,70), empate (3,20), gana República Checa (2,85)
  • Betano: gana Corea del Sur (2,65), empate (3,00), gana República Checa (2,85)
  • Bet365: gana Corea del Sur (2,70), empate (3,10), gana República Checa (2,80)
  • Betfair: gana Corea del Sur (2,60), empate (3,00), gana República Checa (2,75)
  • Inkabet: gana Corea del Sur (2,70), empate (3,20), gana República Checa (2,85)
  • Megapari: gana Corea del Sur (2,76), empate (3,30), gana República Checa (2,86).

Historial Corea del Sur vs República Checa: últimos partidos

Estos son los resultados de los únicos tres partidos entre ambos equipos. La última vez que se vieron las caras fue en un amistoso del 2016.

  • Corea del Sur 2-2 República Checa | 27.05.98 | Amistoso, Seúl
  • República Checa 5-0 Corea del Sur | 15.08.01 | Amistoso, Praga
  • República Checa 1-2 Corea del Sur | 5.06.16 | Amistoso, Praga




google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Inauguración Mundial 2026: cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver partidos de la Copa Mundial de la FIFA

Inauguración Mundial 2026: cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver partidos de la Copa Mundial de la FIFA

LEER MÁS
¿Cuándo debuta México en el Mundial 2026? Fecha, rival y fixture oficial de la fase de grupos

¿Cuándo debuta México en el Mundial 2026? Fecha, rival y fixture oficial de la fase de grupos

LEER MÁS
México vs Sudáfrica EN VIVO HOY: dónde ver la inauguración del Mundial 2026 y a qué hora empieza el partido

México vs Sudáfrica EN VIVO HOY: dónde ver la inauguración del Mundial 2026 y a qué hora empieza el partido

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inauguración Mundial 2026: cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver partidos de la Copa Mundial de la FIFA

Inauguración Mundial 2026: cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver partidos de la Copa Mundial de la FIFA

LEER MÁS
Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y canales dónde ver fútbol EN VIVO y EN DIRECTO

Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y canales dónde ver fútbol EN VIVO y EN DIRECTO

LEER MÁS
¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá América TV? Revisa los encuentros que irán por señal abierta

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá América TV? Revisa los encuentros que irán por señal abierta

LEER MÁS
Partidos del Mundial 2026 hoy: programación completa, horarios y transmisión por TV

Partidos del Mundial 2026 hoy: programación completa, horarios y transmisión por TV

LEER MÁS
¿A qué hora juega México vs Sudáfrica EN VIVO HOY por la fecha 1 del grupo A del Mundial 2026?

¿A qué hora juega México vs Sudáfrica EN VIVO HOY por la fecha 1 del grupo A del Mundial 2026?

LEER MÁS
Partidos de hoy, jueves 11 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, jueves 11 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025