Corea del Sur vs República Checa: a qué hora y dónde ver el partido por el grupo A del Mundial 2026

Corea del Sur enfrentará a República Checa por el grupo A del Mundial 2026. Foto: FIFA

Corea del Sur enfrentará a República Checa por el grupo A del Mundial 2026. Foto: FIFA

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El partido entre Corea del Sur y República Checa por la fecha 1 del Mundial 2026 se jugará este jueves 11 de junio en el Estadio Guadalajara (Akron), en México. La transmisión del encuentro comenzará desde las 8.00 p. m. (hora mexicana) y las 9.00 p. m. (hora peruana), y podrá seguirse a través de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de este jueves mediante la cobertura online gratis de La República Deportes.

El conjunto surcoreano buscará imponer un juego dinámico y ordenado, respaldado por la experiencia de Heung-Min Son y la solidez de Kim Min-jae. Por su parte, el elenco checo apostará por la intensidad física, la presión en el mediocampo y el poder goleador de Patrik Schick para marcar diferencias.

Horarios del partido Corea del Sur vs República Checa

En Perú, el duelo entre surcoreanos y checos se podrá seguir a partir de las 9.00 p. m. (8.00 p. m. en México). Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 8.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (viernes 12).

¿Dónde ver Corea del Sur vs República Checa por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú y algunos países de Sudamérica.

Argentina: DSports, TyC Sports

Bolivia: Entel TV, Tigo Sports

Brasil: CazéTV

Chile: DSports

Colombia: DSports y Win Sports

Costa Rica: FOX+

Ecuador: DSports

México: ViX

Paraguay: GEN y Trece

Perú: DSports

Uruguay: DSports

Venezuela: DSports

Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One

España: DAZN y Movistar+.

¿Dónde ver Corea del Sur vs República Checa online gratis?

Si deseas ver Corea del Sur vs República Checa online gratis, podrás seguirlo en las plataformas DSports y Disney+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Posibles alineaciones Corea del Sur vs República Checa

Estos son los posibles equipos titulares de los surcoreanos y checos para el compromiso del grupo A.

Corea del Sur : Kim Seung-gyu; Lee Gi-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Tae-seok; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung; Son Heung-min

: Kim Seung-gyu; Lee Gi-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Tae-seok; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung; Son Heung-min República Checa: Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Cerv, Soucek, Jurasek; Provod, Sulc; Schick

Corea del Sur vs República Checa: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas no muestran un claro favorito en el partido por el grupo A.

Betsson: gana Corea del Sur (2,70), empate (3,20), gana República Checa (2,85)

Betano: gana Corea del Sur (2,65), empate (3,00), gana República Checa (2,85)

Bet365: gana Corea del Sur (2,70), empate (3,10), gana República Checa (2,80)

Betfair: gana Corea del Sur (2,60), empate (3,00), gana República Checa (2,75)

Inkabet: gana Corea del Sur (2,70), empate (3,20), gana República Checa (2,85)

Megapari: gana Corea del Sur (2,76), empate (3,30), gana República Checa (2,86).

Historial Corea del Sur vs República Checa: últimos partidos

Estos son los resultados de los únicos tres partidos entre ambos equipos. La última vez que se vieron las caras fue en un amistoso del 2016.

Corea del Sur 2-2 República Checa | 27.05.98 | Amistoso, Seúl

República Checa 5-0 Corea del Sur | 15.08.01 | Amistoso, Praga

República Checa 1-2 Corea del Sur | 5.06.16 | Amistoso, Praga







