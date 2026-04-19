El siniestro se registró la tarde de este domingo 19 de abril | Composición LR / Captura Latina

El siniestro se registró la tarde de este domingo 19 de abril | Composición LR / Captura Latina

Al menos seis familias se vieron afectadas producto de un incendio registrado en el distrito de Carabayllo. El fuego, que se habría originado en un almacén textil, alcanzó varias viviendas prefabricadas en la asociación provivienda Eliane Karp, las cuales quedaron destruidas y en cenizas.

Entre los afectados se encuentran adultos mayores y menores de edad, quienes no tienen donde pasar la noche. Debido a ello, piden el apoyo de autoridades para acceder a carpas temporales. De momento, se han organizado realizando una olla común entre los vecinos para no dejar de alimentarse.

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El fuego consumió las viviendas de seis familias

Múltiples daños en la zona

Una de las damnificadas es una madre de familia, quien con su bebé en brazos relató lo ocurrido. “Yo salí y una vecina me llamó diciendo que había un incendio en mi casa. Cuando llegué, vi que lo perdí todo. Me he quedado sin nada. Tengo dos hijos. No sé (donde voy a pasar la noche)”, señaló la mujer al borde las lágrimas.

Las llamas también dejaron calcinados un vehículo, así como las máquinas de confección de mochilas que un vecino tenía en uno de los inmuebles. Además, en imágenes se puede apreciar diversos productos, como ropas, implementos de cocina y demás enseres del hogar que terminaron quemados y tendidos sobre el terreno.

Todo lo que había en el interior de las viviendas terminó en cenizas.

Autoridades llegan a la zona

Los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegaron al lugar para atender la emergencia por la tarde, logrando controlarla luego de horas de trabajo. No se registraron heridos ni víctimas mortales, ya que al momento del siniestro los damnificados no se encontraban al interior de sus casas.

Sin embargo, los afectados esperan la ayuda humanitaria de la municipalidad distrital frente a esta inesperada tragedia.

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