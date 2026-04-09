El Pozo Millonario de La Tinka reventó este 8 de abril | Composición LR

El Pozo Millonario de La Tinka reventó este 8 de abril | Composición LR

¡Reventó el Pozo Millonario! El miércoles 8 de abril se realizó un nuevo sorteo de La Tinka, el popular juego de lotería más destacado del Perú. En esta ocasión, un afortunado ganador se llevó el pozo de S/12.022.977.

Según el juego de lotería peruano, se trata de un ciudadano que adquirió su boleto en una casa de apuestas de Pachacamac, en Lima, el mismo miércoles 8 de abril, sin imaginar que sería merecedor de una suma tan cuantiosa.

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¿Cuál fue la jugada ganadora de La Tinka?

Las bolillas ganadoras del miércoles 8 de abril fueron los números 4, 11, 14, 20, 28 y 46. Resultado que hará millonario a un afortunado por comprar en la casa de apuestas.

En este nuevo sorteo, no se registró un ganador de la boliyapa. Ahora, el próximo pozo del sorteo de Intralot será de S/8 millones.

¿Se pagan impuestos por el premio millonario de La Tinka?

De acuerdo con Intralot y el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), el premio millonario de La Tinka no está sujeto al pago de Impuesto a la Renta ni IGV, pero sí aplica un impuesto municipal. La tasa establecida para las loterías en general es del 10% sobre el monto total ganado.

Por ejemplo, si un jugador gana S/1.000.000, se le descontará un 10%, equivalente a S/100.000, por lo que el monto final a recibir será de S/900.000. Este porcentaje se descuenta automáticamente antes de la entrega del premio.

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