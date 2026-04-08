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Sorteo de La Tinka del miércoles 8 de abril: conoce los premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

El sorteo de La Tinka incluirá juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’, aumentando las posibilidades de ganar.

Puedes adquirir las cartillas de La Tinka en tiendas como Plaza Vea, Vivanda, Promart, Mass y Oechsle.
Puedes adquirir las cartillas de La Tinka en tiendas como Plaza Vea, Vivanda, Promart, Mass y Oechsle. | Foto: La Tinka

La Tinka realizará un nuevo sorteo este miércoles 8 de abril, poniendo en juego un pozo acumulado de S/12'022,977, el mayor de la historia de la lotería. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’. La transmisión se efectuará a las 10:30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

Resultados de La Tinka del miércoles 8 de abril

20:26
8/4/2026

¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar La Tinka desde el celular, los participantes deben ingresar a la página oficial de la lotería y crear una cuenta si aún no están registrados: solicitarán todos los datos personales. A continuación, es importante que verifiquen que tienen saldo suficiente para participar. Finalmente, deben elegir uno de los juegos, comprar una jugada y probar suerte.

19:26
8/4/2026

¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?

Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.

18:25
8/4/2026

¿Dónde puedo comprar las cartillas de La Tinka?

Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes: 

-Plaza Vea

-Vivanda

-Promart

-Mass

-Oechsle

¿Dónde puedo comprar las cartillas de La Tinka?

Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes: 

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  • Plaza Vea
  • Vivanda
  • Promart
  • Mass
  • Oechsle

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