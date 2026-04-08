Puedes adquirir las cartillas de La Tinka en tiendas como Plaza Vea, Vivanda, Promart, Mass y Oechsle. | Foto: La Tinka

Puedes adquirir las cartillas de La Tinka en tiendas como Plaza Vea, Vivanda, Promart, Mass y Oechsle. | Foto: La Tinka

La Tinka realizará un nuevo sorteo este miércoles 8 de abril, poniendo en juego un pozo acumulado de S/12'022,977, el mayor de la historia de la lotería. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’. La transmisión se efectuará a las 10:30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

Resultados de La Tinka del miércoles 8 de abril 20:26 ¿Cómo jugar La Tinka en mi celular? Para jugar La Tinka desde el celular, los participantes deben ingresar a la página oficial de la lotería y crear una cuenta si aún no están registrados: solicitarán todos los datos personales. A continuación, es importante que verifiquen que tienen saldo suficiente para participar. Finalmente, deben elegir uno de los juegos, comprar una jugada y probar suerte. 19:26 ¿Cuánto cuesta participar en La Tinka? Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples. 18:25 ¿Dónde puedo comprar las cartillas de La Tinka? Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes: -Plaza Vea -Vivanda -Promart -Mass -Oechsle

¿Dónde puedo comprar las cartillas de La Tinka?

Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:

TE RECOMENDAMOS CONDENAN A ROSPIGLIOSI Y MARISOL PÉREZ TELLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Plaza Vea

Vivanda

Promart

Mass

Oechsle

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.