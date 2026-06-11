Reportan presencia policial en locales partidarios de Juntos por el Perú en Chiclayo e Ica

Reportan presencia policial en locales partidarios de Juntos por el Perú en Chiclayo e Ica

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Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, reportó en sus redes sociales la presencia de efectivos de la PNP en los locales del partido ubicados en Chiclayo (Lambayeque) y en el Barrio Chino (Ica).

El resguardo fue dispuesto por una orden de la Región Policial Lambayeque como medida preventiva de seguridad ante posibles disturbios.

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En diálogo con Exitosa, un representante de la PNP de la Región Policial Lambayeque informó que desde la 1.00 a. m. de este jueves 11 de junio se distribuyó el servicio de escuadrones de la USE (Unidad de Servicios Especiales) en las sedes de la ONPE, organismos electorales y locales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú porque, según señaló, tomaron conocimiento por redes sociales sobre las supuestas manifestaciones.

“Lamentablemente, sujetos de mal vivir vienen incitando en redes sociales la toma de instituciones y salir a las calles y cometer actos violentos. No vamos a esperar que nos ataquen aquí en nuestra región, por eso es que como acto de prevención se distribuyó el servicio (de la USE) en las instituciones implicadas, a la salida y entrada de Lambayeque y en el aeropuerto”, anotó.

Precisó que la disposición de efectivos de la PNP en los lugares referidos se extenderá por 24 horas y, de ser necesario, hasta las siguientes semanas.

“No vamos a esperar acto vandálicos ni disturbios para disponer el servicio. El mejor camino es la prevención. Si hay un desborde de nuestra población lambayecana, que nunca ha pasado, pero si pasa pediremos el apoyo de las Fuerzas Armadas”, agregó.

Concentración de simpatizantes de Juntos por el Perú en Chiclayo

Al promediar las 5.00 p. m., en los exteriores del Jurado Electoral Especial de Chiclayo se concentró un grupo de simpatizantes de Juntos por el Perú para exigir la transparencia de las elecciones.

El dirigente Javier Tarrillo explicó los motivos del plantón: “Nos encontramos acá por iniciativa del comité de Chiclayo porque hay indicios de alteración de actas. Hemos venido a llamar la atención al JEE. Luego iremos a la ONPE para que sepan que estamos atentos y exigimos justicia y recuperación de la democracia en nuestro país”.

Añadió que han observado supuestos vicios en actas de sufragio. “Queremos que este proceso se lleve de forma limpia. También está en proceso un pedido de nulidad de actas de Estados Unidos donde hubo problemas en el traslado donde hay posibilidad de que haya sido manipulado”, dijo.