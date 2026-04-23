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¿Habrá neblina en Lima este fin de semana? Senamhi emite su pronóstico para la costa peruana

El organismo meteorológico se pronunció sobre las condiciones del clima para este 24 y 25 de abril en un contexto marcado por recientes episodios de cobertura nubosa en la capital y otras regiones cercanas al litoral.

Limeños atraviesan jornadas marcadas por neblina durante las primeras horas del día.
Limeños atraviesan jornadas marcadas por neblina durante las primeras horas del día. | Foto: Marco Cotrina / La República

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja en la que confirmó la continuidad del incremento de la velocidad del viento a lo largo de costa, entre el viernes 24 y el sábado 25 de abril. El fenómeno tendrá una intensidad de moderada a fuerte y podría generar el levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal.

Como parte de este evento, también anunció que se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de niebla, neblina y llovizna. Esto afectará en especial a zonas cercanas al litoral, principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, según el Aviso Meteorológico N.° 153.

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Lima y siete regiones más en alerta

De acuerdo con el organismo, los departamentos que se verán posiblemente afectados son Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y Lima, así como las provincias de Barranca, Cañete, Huaral y Huaura.

Para el viernes 24 de abril, se anticipan vientos con velocidades próximas a los 35 km/h en la costa norte, alrededor de los 33 km/h en la zona centro y registros cercanos a los 23 km/h en la parte sur. Asimismo, se esperan valores próximos a los 35 km/h en el litoral de Chimbote e Ica, y hasta 30 km/h en Camaná.

¿Cómo será el otoño 2026 en Lima?

El otoño 2026 en Perú inició el viernes 20 de marzo y se extenderá hasta el 20 de junio. Durante este periodo, las temperaturas serán más cálidas de lo habitual en gran parte de la costa del país, en un contexto influenciado por el desarrollo de El Niño Costero.

En Lima Metropolitana se prevén temperaturas ligeramente superiores a lo normal. En los distritos cercanos al litoral, los valores oscilarán entre 17°C y 25°C, mientras que en las zonas más alejadas del mar fluctuarán entre 16°C y 27°C. Durante las primeras semanas del otoño no se descartan días y noches cálidas, con picos superiores a los 29°C.

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