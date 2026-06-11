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Sociedad

Programa del Vaso de Leche: 47 municipalidades no reportaron la compra ni distribución de alimentos destinados a niños y madres

Solo 55 de 102 municipalidades reportaron información. La Contraloría insta a las autoridades a transparentar la ejecución de recursos y asegurar la supervisión del programa social.

Contraloría detecta falta de transparencia en manejo de fondos de programa social en Huancavelica
Contraloría detecta falta de transparencia en manejo de fondos de programa social en Huancavelica | Foto: Defensoría del Pueblo
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Decenas de municipalidades de Huancavelica no informaron cómo utilizaron los recursos destinados al Programa del Vaso de Leche, una iniciativa dirigida a niñas y niños menores de seis años y madres gestantes o lactantes. La Contraloría General de la República detectó que 47 gobiernos locales omitieron registrar total o parcialmente la información sobre la adquisición de alimentos y la entrega de raciones correspondientes al ejercicio 2025.

De acuerdo con el órgano de control, 41 municipalidades remitieron reportes incompletos, mientras que otras seis no consignaron ningún dato sobre el manejo de los fondos asignados al programa, pese a que tuvieron plazo hasta marzo de 2026 para subsanar las observaciones.

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La normativa vigente obliga a los gobiernos locales a reportar de manera periódica la ejecución del presupuesto del programa, así como la cantidad de alimentos adquiridos —entre ellos leche, avena y hojuelas— y el número de raciones distribuidas a los beneficiarios.

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Seis municipios no registraron ningún dato sobre el programa

Entre las entidades que no presentaron información figuran la Municipalidad Provincial de Huaytará y las municipalidades distritales de Huayllahuara (Huancavelica), Huayllay Grande (Angaraes), Cocas (Castrovirreyna), Querco y Santo Domingo de Capillas (Huaytará).

La Contraloría también identificó reportes parciales en decenas de gobiernos locales de la región. Entre ellos aparecen Julcamarca, Andaymarca, Quishuar, Laria, Huachocolpa, Locroja, Cosme, Santiago de Chocorvos, Callanmarca, Ahuaycha y San Francisco de Sangayaico.

La omisión impide verificar con precisión el destino de los recursos públicos asignados al programa y dificulta el seguimiento de los alimentos adquiridos y entregados a la población beneficiaria.

Solo 55 de 102 municipalidades cumplieron con reportar datos

La situación cobra relevancia debido a que el Programa del Vaso de Leche atiende a parte de la población más vulnerable. Según la entidad, 102 gobiernos locales de Huancavelica recibieron recursos para ejecutar el programa durante 2025; sin embargo, solo 55 cumplieron con remitir la información requerida.

Ante las irregularidades detectadas, la Gerencia Regional de Control de Huancavelica notificó a las 47 municipalidades observadas para que adopten acciones correctivas. Además, exhortó a las autoridades locales a transparentar la ejecución de los recursos y la distribución de raciones a fin de garantizar una adecuada supervisión del programa alimentario.

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