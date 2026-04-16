Alberto Cendra expone “Mosqoy” en galería Samai de Urubamba

El nombre de Alberto Cendra es muy conocido en el imaginario del periodismo peruano. En calidad de consultor ha fundado muchos medios en el Perú y en el extranjero. Pero Cendra, desde muy joven, quiso ser fotógrafo. Esta pasión nunca la dejó de cultivar. A partir del 2020, Cendra, ya lejos de la adrenalina periodística, pero sin dejar de seguir el periodismo y la realidad política peruana, comenzó a ordenar su trabajo fotográfico de décadas y a trabajar a la par en nuevos proyectos.

Cendra vive en Cusco y viaja por sus montañas a la caza de paisajes y personajes, no para retratarlos, sino para reconfigurarlos, como creando nuevas imágenes a partir de lo que la realidad le ofrece. Cendra no es de los fotógrafos que disparan cuando ven el objetivo; por el contrario, lo suyo es la paciencia, la contemplación y la reflexión. Espera el momento justo para disparar, casi siempre una sola vez. Producto de sus recorridos por las montañas del sur, halló una imagen que lo impactó: la laguna Pachaya, ubicada en Ayacucho. Hizo un solo disparo y de la imagen que obtuvo empezó a transfigurarla, generando otras imágenes que con el tiempo formaron parte de la exposición Mosqoy, la cual se exhibió en 2025 en el Centro Cultural Inca Garcilaso.

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Mosqoy (en quechua significa imaginación, fantasía y sueño) se presenta este domingo 19 en la galería Samai de Urubamba. Y estará disponible hasta el 30 de junio. Es fácil llegar a Samai; se ubica a dos cuadras de la plaza de Armas de Urubamba. Las fotografías que conforman Mosqoy dan muestra del gran talento de Cendra, pero al mismo tiempo denotan una preocupación de su hacedor.

"Tres caras". Imagen: Difusión.

En palabras de Cendra:

“Nosotros no somos conscientes de lo que día a día vamos perdiendo. He visto desaparecer glaciares delante de mí a lo largo del tiempo. No es justo. Esta exposición sale de una sola foto. Vemos en su forma aves, rostros, libélulas. La naturaleza nos dice que la cuidemos. Somos conscientes recién cuando perdemos las cosas. Espero que Mosqoy contribuya a despertar conciencia”.

De la laguna Pachaya, Cendra ha creado imágenes como “Rostro con lengua” y “El búho”. De la magia de la realidad, Cendra lleva sus fotografías hacia una dimensión en donde lo lúdico y abstracto no dejan de dialogar. “Cendra se encontró con un espejo de agua, como un enorme ojo que lo miraba, y decidió registrarlo y recrearlo. Alberto Cendra, artista renacido, es hoy el fino forastero de sus sueños”, dijo Fernando Ampuero en el texto de la exposición en el CCIG.