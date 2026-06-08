Dos adolescentes fueron detenidos en Trujillo acusados de participar en el asesinato de un expresidiario. Uno de ellos confesó que recibiría S/1.000 por el crimen. | Composición LR

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Dos adolescentes fueron intervenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú tras ser acusados de participar en el asesinato de un expresidiario en el distrito de El Porvenir, en Trujillo.

Según informó la autoridad policial, uno de los menores confesó que recibiría la suma de S/1.000 por participar en el crimen.

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Menores fueron intervenidos en Trujillo

El general PNP Ricardo Espinoza identificó a los intervenidos como A.P.M.C., de 17 años, alias 'André', y J.Y.M.P., de 15 años, conocido como 'Chibolo'. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el primero habría sido quien portaba el arma de fuego y disparó hasta en ocho ocasiones contra la víctima.

“Los autores de este sicariato son alias André, de 17 años, y alias Chibolo, de 15 años. André portaba el arma de fuego y la utilizó para disparar en ocho ocasiones contra la víctima. Uno de los adolescentes afirmó que iba a matar por S/1.000”, declaró Espinoza.

Expresidiario asesinado

La víctima fue identificada como Luis Guillermo Mqlca Rafael, de 34 años, conocido en el mundo delictivo como 'Chucho'. La Policía informó que el hombre había recuperado recientemente su libertad luego de permanecer más de 10 años en prisión por el delito de extorsión.

El caso continúa en investigación para determinar si existirían más personas involucradas en el crimen ocurrido en la región La Libertad.

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