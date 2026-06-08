Línea 1 del Metro aumenta 25 viajes diarios: estos son los nuevos horarios y frecuencias hasta septiembre

ATU anuncia incremento de trenes y menor tiempo de espera en la Línea 1 del Metro de Lima y Callao | Composición LR/Perú Retail

ATU anuncia incremento de trenes y menor tiempo de espera en la Línea 1 del Metro de Lima y Callao | Composición LR/Perú Retail

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Los usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao contarán con más trenes y menores tiempos de espera en las estaciones. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció una nueva programación de viajes que incorporará 25 recorridos adicionales de lunes a viernes y reforzará la frecuencia del servicio hasta fines de septiembre.

La medida entró en vigencia este lunes 8 de junio y busca optimizar la atención a los pasajeros durante las horas de menor demanda, conocidas como horas valle.

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¿Cómo cambiarán las frecuencias?

Con el nuevo esquema operativo, la Línea 1 pasará de 495 a 520 viajes diarios de lunes a viernes. Este incremento permitirá que los trenes circulen con intervalos de entre cuatro y cinco minutos aproximadamente en determinados horarios.

Los sábados, el servicio sumará 26 viajes adicionales, al pasar de 470 a 496 recorridos. En esos días, la frecuencia de paso oscilará entre 3,5 y 4,7 minutos, según la hora.

Por su parte, los domingos la Línea 1 incrementará sus viajes de 254 a 270. Los usuarios encontrarán trenes con intervalos de entre seis y 11 minutos.

Horarios con mayor frecuencia de trenes

La ATU precisó que el refuerzo del servicio se concentrará en las siguientes franjas horarias:

De lunes a viernes

De 9.27 a. m. a 4.33 p. m.

De 8.12 p. m. a 9.12 p. m.

Sábados

De 7.05 a. m. a 9.47 p. m.

Domingos

De 11.04 a. m. a 10.00 p. m.

Según la entidad, estas modificaciones permitirán reducir los tiempos de espera de los pasajeros en las estaciones y ofrecer una operación más eficiente en los periodos de menor afluencia.

La ATU recomendó a los pasajeros recargar sus tarjetas con anticipación y, de ser posible, con saldo suficiente para varios viajes. Con ello, podrán evitar las filas en las boleterías y agilizar su ingreso al sistema de transporte.