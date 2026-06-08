Partidos de hoy, lunes 8 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este lunes 8 de junio del 2026 continúa la jornada deportiva con encuentros en el fútbol sudamericano y los amistosos internacionales entre selecciones del mundo. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN, DirecTV, o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Se acerca el Mundial 2026 y las selecciones continúan preparándose para lo que será su participación en el torneo más importante. Entre los encuentros más destacados está el duelo Francia vs Irlanda del Norte y Perú vs España. De igual forma, se juega el partido de vuelta en la final del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Junior. Asimismo, se completa la jornada deportiva en la liga de Uruguay.

Partidos amistosos internacionales HOY

Países Bajos vs Uzbekistán

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Disney Plus Premium

Níger vs Mauritania

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Francia vs Irlanda del Norte

Hora: 11.00 a. m.

Canal: ESPN

Perú vs España

Hora: 12.00 p. m.

Canal: América TV / ATV / Movistar Deportes

Partidos de la Liga DIMAYOR de Colombia HOY

Atlético Nacional vs Junior Barranquilla

Hora: 5.00 a. m.

Canal: Win Sports +

Partidos de la Liga de Uruguay HOY