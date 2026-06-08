HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Deportes

Partidos de hoy, lunes 8 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores duelos de este lunes 8 de junio y con los amistosos internacionales entre selecciones.

Perú, Países Bajos y Francia juegan hoy sus respectivos amistosos internacionales. Foto: FPF/UEFA/composición LR
Perú, Países Bajos y Francia juegan hoy sus respectivos amistosos internacionales. Foto: FPF/UEFA/composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este lunes 8 de junio del 2026 continúa la jornada deportiva con encuentros en el fútbol sudamericano y los amistosos internacionales entre selecciones del mundo. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN, DirecTV, o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Se acerca el Mundial 2026 y las selecciones continúan preparándose para lo que será su participación en el torneo más importante. Entre los encuentros más destacados está el duelo Francia vs Irlanda del Norte y Perú vs España. De igual forma, se juega el partido de vuelta en la final del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Junior. Asimismo, se completa la jornada deportiva en la liga de Uruguay.

PUEDES VER: Erick Delgado arremetió contra fichaje de Hernán Barcos a Sporting Cristal: “No es lo que necesita”

lr.pe

Partidos amistosos internacionales HOY

  • Países Bajos vs Uzbekistán
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Níger vs Mauritania
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Francia vs Irlanda del Norte
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Perú vs España
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: América TV / ATV / Movistar Deportes

Partidos de la Liga DIMAYOR de Colombia HOY

  • Atlético Nacional vs Junior Barranquilla
  • Hora: 5.00 a. m.
  • Canal: Win Sports +

Partidos de la Liga de Uruguay HOY

  • Liverpool Montevideo vs Cerro Largo
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Partidos de hoy, domingo 7 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, domingo 7 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Partidos de hoy, sábado 6 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, sábado 6 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Partidos de hoy, viernes 5 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, viernes 5 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dirigente de San Martín sobre el monto que debe pagar Universitario para fichar a Aixa Vigil: "Es muy poco para ella"

Dirigente de San Martín sobre el monto que debe pagar Universitario para fichar a Aixa Vigil: "Es muy poco para ella"

LEER MÁS
Perú vs España: fecha, hora y canal del partido amistoso previo al Mundial 2026

Perú vs España: fecha, hora y canal del partido amistoso previo al Mundial 2026

LEER MÁS
Perú vs España EN VIVO HOY: pronóstico, horario y canal de TV para ver el partido amistoso previo al Mundial 2026

Perú vs España EN VIVO HOY: pronóstico, horario y canal de TV para ver el partido amistoso previo al Mundial 2026

LEER MÁS
Fixture Mundial 2026 por grupos: calendario, fechas y horarios de todos los encuentros

Fixture Mundial 2026 por grupos: calendario, fechas y horarios de todos los encuentros

LEER MÁS
Christian Eriksen sufrió desmayo durante partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania

Christian Eriksen sufrió desmayo durante partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania

LEER MÁS
Fixture Mundial 2026 por grupos: calendario, fechas y horarios de todos los encuentros

Fixture Mundial 2026 por grupos: calendario, fechas y horarios de todos los encuentros

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025