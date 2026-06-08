Partidos de hoy, lunes 8 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores duelos de este lunes 8 de junio y con los amistosos internacionales entre selecciones.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este lunes 8 de junio del 2026 continúa la jornada deportiva con encuentros en el fútbol sudamericano y los amistosos internacionales entre selecciones del mundo. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN, DirecTV, o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Se acerca el Mundial 2026 y las selecciones continúan preparándose para lo que será su participación en el torneo más importante. Entre los encuentros más destacados está el duelo Francia vs Irlanda del Norte y Perú vs España. De igual forma, se juega el partido de vuelta en la final del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Junior. Asimismo, se completa la jornada deportiva en la liga de Uruguay.
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Partidos amistosos internacionales HOY
- Países Bajos vs Uzbekistán
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Níger vs Mauritania
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Francia vs Irlanda del Norte
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Perú vs España
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: América TV / ATV / Movistar Deportes
Partidos de la Liga DIMAYOR de Colombia HOY
- Atlético Nacional vs Junior Barranquilla
- Hora: 5.00 a. m.
- Canal: Win Sports +
Partidos de la Liga de Uruguay HOY
- Liverpool Montevideo vs Cerro Largo
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium