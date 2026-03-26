Durante una sesión plenaria en Bruselas, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento de Retornos para acelerar la expulsión de inmigrantes indocumentados en los Estados miembros. La medida obtuvo 389 votos a favor y 206 en contra.

Entre otras medidas, la norma tipificará la estancia ilegal como delito y autorizará la creación de centros para trasladar a extranjeros a terceros países. A esos espacios serán enviados los solicitantes de asilo con solicitudes rechazadas.

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Este modelo replica la iniciativa impulsada por Italia en Albania en 2024. Actualmente, el plan está paralizado por decisiones judiciales.

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Aprueban expulsión migratoria

Asimismo, se pedirá a los inmigrantes que cooperen activamente con el proceso de retorno. Si no cumplen la orden de expulsión, recibirán sanciones como la incautación del carné de identidad y la prohibición de ingreso de por vida.

En ese contexto, la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (Picum) sostuvo que la medida aprobada por el Europarlamento "normalizará el abuso" atribuido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante las redadas migratorias.

El proyecto contó con el apoyo de los eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE), Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), Patriotas por Europa (PfE) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN). Ellos se aliaron para superar los intentos de la izquierda por bloquear la iniciativa. Sin embargo, la aprobación final del texto dependerá del consenso entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo.

Polémica en UE por retornos migratorios

El eurodiputado francés de derecha François-Xavier Bellamy explicó que el Reglamento de Retornos garantizará un principio simple: "si llegas ilegalmente a Europa, asegúrate de que no te quedarás".

En la misma línea, el legislador sueco Charlie Weimers destacó la necesidad de restablecer la operatividad del sistema. "Solo uno de cada cinco migrantes a quienes se les ordena abandonar el país lo hace. Se trata de reforzar la credibilidad", argumentó.

En contraste, la representante francesa Mélissa Camara calificó la jornada como "una votación de vergüenza y una traición a los valores fundamentales de la Unión Europea".