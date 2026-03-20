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¡Comienza el otoño! Temperaturas en Lima podrían llegar hasta los 29 °C, advierte Senamhi

Según el organismo, se esperan valores por encima de lo normal, principalmente en la costa peruana. Además, no descartó la ocurrencia de lluvias hacia fines de marzo en la capital.

El otoño arrancó y podría ser más cálido de lo habitual, según Senamhi.
El otoño arrancó y podría ser más cálido de lo habitual, según Senamhi. | Foto: Andina / Difusión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó que el otoño 2026 en Perú inició oficialmente este viernes 20 de marzo a las 9.46 a. m.

En diálogo con La República, el ingeniero Javier Chiong, de la Subdirección de Predicción Climática del organismo, explicó que este año la estación llegará con temperaturas más cálidas de lo habitual, especialmente en la costa del país, dado el contexto actual del calentamiento del mar y la presencia del Niño Costero.

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Panorama a nivel nacional

Según el especialista, en la costa norte, que comprende Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, se registrarán valores superiores a lo normal, entre abril, mayo y junio. Mientras que en la costa central y sur, que incluye Áncash, Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, los reportes oscilarán entre normales y superiores a su rango habitual.

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Por otro lado, en la región andina anticipó temperaturas diurnas entre normales y superiores a lo común, específicamente, en zonas de la sierra de Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Amazonas y San Martín. No obstante, conforme avance la estación, señaló que se espera el inicio progresivo de bajas temperaturas, con criterios nocturnos por debajo de 0 °C cada vez más frecuentes, lo que favorecería la ocurrencia de heladas meteorológicas, especialmente en localidades ubicadas por encima de los 3.500 m s. n. m.

En la Amazonía peruana, los índices se mantendrían entre normales y superiores a lo normal, aunque no se descarta la ocurrencia de episodios de friaje, que ocasionan descensos temporales de la temperatura característicos de este periodo.

La capital podría alcanzar picos

En Lima Metropolitana se prevén temperaturas ligeramente más cálidas de lo frecuente. “Los distritos más cercanos al litoral estarán entre 17 °C y 25 °C, y los más alejados del mar entre 16 °C y 27 °C. Además, durante las primeras semanas del otoño pueden haber días y noches cálidas, con picos superiores a los 29 grados”, precisó Chiong.

Para la jornada de este 20 de marzo, primer día de la estación, en Lima Oeste y Callao se esperan valores de entre 21 °C y 27 °C, con nubes dispersas y cielo nublado parcial hacia la tarde. En tanto, en Lima Este los registros irán de 21 °C a 32 °C con brillo solar y cielo despejado en un principio, aunque hacia la tarde y noche el cielo será parcialmente nublado, apuntó el ingeniero.

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¿Habrá lluvias durante el otoño?

Actualmente, la Comisión Multisectorial (ENFEN) mantiene activo el estado de ‘Alerta de El Niño Costero’, y considera más probable que este evento se extienda hasta diciembre del presente año con una magnitud débil, aunque con la posibilidad de que alcance una intensidad moderada durante el otoño.

En ese sentido, el Senamhi no descartó la ocurrencia de precipitaciones en el país durante esta nueva estación. En el caso de Lima Metropolitana, se podrían presentar de forma ligera y dispersa hacia finales de marzo.

Asimismo, para el trimestre abril a junio, en la costa norte estos eventos serían entre normales y superiores a lo habitual, así como en la sierra norte occidental, la sierra centro oriental y la Amazonía central y norte. En contraste, en la sierra sur occidental se presentaría el fenómeno con características normales e inferiores a lo común, mientras que en el resto del país predominarían condiciones dentro de sus rangos climáticos habituales.

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