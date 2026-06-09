Quién van ganando las Elecciones 2026 hoy en Perú: ¿Keiko Fujimori o Roberto Sánchez?

Conoce quién va ganando las elecciones presidenciales y cuándo será la proclamación de los resultados según el JNE. Foto: composición LR

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La segunda vuelta de las Elecciones 2026 mantiene en expectativa al país debido a la estrecha diferencia entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú. Conforme avanza el procesamiento de actas por parte de la ONPE, los resultados continúan variando y mantienen abierta la disputa por la Presidencia de la República.

Hasta la última actualización oficial, Roberto Sánchez registra 50.057% de los votos válidos, mientras que Keiko Fujimori alcanza 49.943%. La diferencia entre ambos candidatos es de 20 mil 221 votos.

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Los resultados se actualizan constantemente debido al ingreso de nuevas actas provenientes de distintas regiones del país y del extranjero. Por ello, las cifras pueden variar a lo largo de la jornada.

Mientras los organismos electorales continúan con el conteo, tanto Fuerza Popular como Juntos por el Perú siguen atentos a la evolución de los resultados en una de las elecciones más ajustadas de los últimos años.

Resultados ONPE: ¿cuántos votos tiene Roberto Sánchez hoy?

De acuerdo con la actualización más reciente de la ONPE, el candidato obtiene 8 millones, 911 mil votos, 541 votos, lo que representa 50.057% de los sufragios válidos.

Durante su retorno a sus actividades parlamentarias, Roberto Sánchez pidió a sus militantes y seguidores esperar los resultados al 100%. "Nosotros hay que tener tranquilidad y serenidad. Se han emitido importantes resultados a conteo rápido. Agradecemos ese respaldo. Estamos confiados y optimistas, pero el conteo al 100% aún está por develarse", declaró.

También hizo un llamado a los personeros y el equipo técnico de su partido para realizar sus labores durante el proceso. "Hubo un buen trabajo al de nuestros personeros, por eso, estamos tranquilos esperando los resultados al 100% y vamos a respetarlos sea cual sea", dijo. También, agradeció el “apoyo crítico” brindado por algunos partidos políticos en esta segunda vuelta.

Resultados ONPE: ¿cuántos votos tiene Keiko Fujimori hoy?

Según el último reporte de la ONPE, la candidata de Fuerza Popular registra 8 millones, 891 mil, 320 votos, equivalentes al 49.943% del total contabilizado.

Tras la jornada de la segunda vuelta, Keiko Fujimori declaró a la prensa desde los exteriores de su domicilio en San Borja, donde indicó que su partido esperaría el ingreso de las actas procedentes del extranjero antes de sacar conclusiones del resultado. Fujimori evitó adelantar una posición sobre los resultados perliminares que dan ventaja a su contrincante, Roberto Sánchez, y sostuvo que mantendrá la calma hasta conocer el conteo al 100% de los votos emitidos.



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¿Qué actas faltan contabilizar en las Elecciones 2026?

Aunque la ONPE continúa procesando resultados, todavía existen actas pendientes provenientes del interior del país y del eztranjero, haciendo un total de 2.183 actas pendientes del conteo.

También se encuentran en evaluación algunas actas observadas que deberán ser revisadas conforme a los procedimientos electorales. El número total de estas es de 1.547, las cuales son enviadas a los Jurados Electorales Especiales para su respectiva resolución.

¿Cuándo se conocerá al ganador oficial de las Elecciones 2026?

La ONPE continuará difundiendo avances del conteo oficial hasta alcanzar el procesamiento total de actas. El Jurado Nacional de Elecciones deberá resolver las actas observadas y de ser necesario proceder con el reconteo de los votos antes de la proclamación oficial del ganador

El presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que la proclamación oficial de los resultados de esta segunda vuelta se realizará antes de la quincena de julio.

“Estimamos que será aproximadamente en un mes, considerando lo garantista que es el proceso. Antes de la quincena de julio estaría la proclamación”, dijo.