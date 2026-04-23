Facilito: Encuentra grifos con stock disponible y precios actualizados en tiempo real para ahorrar en combustible. | Foto: La República/IA

Facilito: Encuentra grifos con stock disponible y precios actualizados en tiempo real para ahorrar en combustible. | Foto: La República/IA

El alza reciente de los combustibles en grifos de todo el país, impulsada por el conflicto en el Medio Oriente, generó que los conductores busquen alternativas para reducir gastos. Frente a este contexto, comparar precios entre distritos se vuelve clave para evitar pagar de más por gasolina, diésel o gas vehicular.

Para facilitar esta tarea, el Osinergmin reforzó la plataforma Facilito, que ahora muestra únicamente los grifos con stock disponible y sus precios actualizados. Así, los usuarios pueden ubicar estaciones cercanas y elegir la opción más económica en Lima y en provincias.

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Facilito muestra dónde los conductores pueden encontrar el combustible más barato.

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Facilito precios combustible: consulta por tipo de producto

Los usuarios pueden acceder a enlaces específicos para consultar precios según el tipo de combustible disponible en los establecimientos. Esto permite filtrar la búsqueda de manera directa según la necesidad del conductor.

Consulta aquí:

Gasolinas y diésel: www.facilito.gob.pe/facilito/pages/facilito/buscadorEESS.jsp

Gas natural vehicular (GNV): www.facilito.gob.pe/facilito/pages/facilito/buscadorGNV.jsp

Gas licuado de petróleo (GLP) vehicular: www.facilito.gob.pe/facilito/pages/facilito/buscadorAGranelGLP.jsp

Balones de gas: www.facilito.gob.pe/facilito/pages/facilito/menuPrecios.jsp

Mapa grifos stock disponible: identifica el más barato y el más caro

Facilito muestra en un mapa los grifos cercanos o ubicados en la ruta del usuario junto con sus precios actualizados. Además, resalta en verde el establecimiento más económico y en rojo el más caro.

Esta herramienta visual permite a los conductores elegir rápidamente la mejor opción disponible, reduciendo el riesgo de acudir a estaciones sin combustible y optimizando el tiempo de desplazamiento.

Facilito: La plataforma que te ayuda a encontrar el combustible más económico en Lima y regiones.

Reporte precios y sanciones: control y denuncias ciudadanas

Los grifos tienen la obligación de reportar sus precios actualizados y la disponibilidad de combustible. Esta información se publica en la plataforma para que los ciudadanos tomen decisiones informadas antes de comprar.

Si se detectan incumplimientos en el reporte, se iniciarán procesos de sanción. Asimismo, si el precio del grifo difiere del publicado, los usuarios pueden reportarlo desde el aplicativo o llamando a la línea gratuita 1840.

El aplicativo Facilito puede descargarse gratuitamente desde Google Play y App Store, además de consultarse en el portal web: www.facilito.gob.pe.