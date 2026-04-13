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Sociedad

Profesor de la UCSUR envió correo a alumnos donde le hace campaña a Rafael López Aliaga: ''Votaré por Porky''

El mensaje, enviado desde la cuenta personal del fundador de la universidad, José Dextre, propone ''elegir al líder adecuado''. Su acción propició críticas de estudiantes y padres por su contenido.

Un docente de la Universidad Científica del Sur ha causado controversia al enviar un correo de apoyo al candidato presidencial Rafael López Aliaga, justo antes de las elecciones 2026.
Un docente de la Universidad Científica del Sur ha causado controversia al enviar un correo de apoyo al candidato presidencial Rafael López Aliaga, justo antes de las elecciones 2026. | composición LR

Un docente de la Universidad Científica del Sur (UCSUR) generó malestar entre estudiantes y padres de familia tras enviar un correo masivo en el que expresa abiertamente su apoyo al candidato presidencial Rafael López Aliaga, dos días antes de las Elecciones Generales 2026.

El mensaje, enviado el viernes 10 de abril desde la cuenta personal del presidente fundador de la casa de estudios, José Dextre Chacón, fue dirigido inicialmente a delegados y posteriormente habría sido reenviado a estudiantes de distintas facultades, según testimonios recogidos por este medio.

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¿Qué dice el mensaje de José Dextre?

En el correo, Dextre señala que escribe “a título estrictamente personal”, pero dedica varias líneas a reflexionar sobre la coyuntura política e insta a los estudiantes a acudir a sufragar. “Desde mi opinión personal, y siendo transparente, votaré por Rafael López Aliaga. Porky”, se lee en la parte final del mensaje.

En su mensaje, remarca que el Perú “tiene todos los recursos para ser un país desarrollado” y sostiene que el futuro del país depende de elegir “al líder adecuado”. Asimismo, plantea la necesidad de realizar “cambios reales” y enfatiza que la participación ciudadana es clave en ese proceso. “Estamos a dos días de las elecciones y espero que todos asistamos a votar. Es el momento más importante para nuestro país: nosotros decidimos su futuro”, escribió.

Además, el profesor fija una postura ideológica al señalar que, según su experiencia, no ha visto “un país de izquierda que haya eliminado la pobreza”, y recomienda a los estudiantes analizar el perfil de los candidatos, sus trayectorias y resultados previos en gestión pública o privada.

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Denuncias de estudiantes y padres

Tras la difusión del correo, alumnos cuestionaron el uso de canales vinculados a la comunidad universitaria para emitir mensajes de carácter político. “Increíble que haya utilizado el correo para instar a que voten por un candidato”, señaló un estudiante, quien consideró que este tipo de acciones vulnera estándares éticos dentro de la institución.

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Una madre de familia también expresó su incomodidad y afirmó que el mensaje fue recibido de forma masiva por estudiantes. “Es muy triste que así traten a nuestros hijos”, indicó, al cuestionar una presunta inducción al voto y que habría aprovechado su cargo y posición de poder para ‘‘hacerle campaña’’ a RLA.

Otros testimonios recogidos indican que el mensaje habría sido compartido primero con delegados con la consigna de difundirlo y luego enviado directamente a una base más amplia de alumnos en su correo institucional.

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Respuesta tras controversia

Ante los hechos, la universidad confirmó a La República la existencia del correo, aunque precisó que este no fue enviado desde una cuenta institucional. “Ejerció su derecho a la libre expresión. No refleja la posición institucional; nosotros respetamos”, señaló el área de prensa, y añadieron que el mensaje fue dirigido a su ‘‘comunidad interna’’.

Sin embargo, la institución no se pronunció sobre los cuestionamientos relacionados con el uso de redes internas o la posible influencia en estudiantes en un contexto electoral. Hasta el cierre de esta nota, se esperan los descargos formales del docente involucrado.

Expertos de Sunedu consultados por este medio sostienen que, preliminarmente, no se habría incurrido en una falta, al tratarse de un texto enviado por medio de una dirección electrónica externa. Sin embargo, abogados indicaron que su acción podría interpretarse como uso de una plataforma educativa para fines políticos, lo cual sí está restringido en ciertos contextos, sobre todo en periodo electoral.

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¿Quién es José Dextre?

José Dextre Chacón es ingeniero de Sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y cuenta con diversos estudios de posgrado en casas de estudio internacionales.

También es presidente fundador del Instituto de Educación Superior SISE. Además, ha sido presidente y actual director de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), así como miembro del Consejo Directivo del Consejo Privado Anticorrupción.

Integró el directorio de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y presidió su Comité de Educación y Empleo. Ha sido dos veces presidente de la Asociación de Institutos y Escuelas Superiores del Perú (ASISTE Perú).

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