La Diresa de Tumbes activa alerta sanitaria tras confirmar dos casos de tosferina en un adolescente y una niña. Ambos pacientes están estables y bajo vigilancia médica. | Andina

La Diresa de Tumbes activa alerta sanitaria tras confirmar dos casos de tosferina en un adolescente y una niña. Ambos pacientes están estables y bajo vigilancia médica. | Andina

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tumbes mantiene la alerta sanitaria tras confirmar dos nuevos casos de tosferina en la región, correspondientes a un adolescente de 17 años y una niña de 2, integrantes de una misma familia. Ambos pacientes se encuentran estables y permanecen en aislamiento domiciliario bajo vigilancia médica, sin registrar complicaciones hasta el momento.

Ante la confirmación, las autoridades activaron un cerco epidemiológico para identificar contactos cercanos y cortar posibles cadenas de transmisión. Además, se implementó el “bloqueo vacunal” en las zonas afectadas y se intensificaron las jornadas de inmunización, priorizando a niños y gestantes. La Diresa reiteró el llamado a completar el esquema de vacunación y acudir a los centros de salud ante síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria o vómitos tras episodios de tos.

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Loreto, foco crítico: brote en comunidad indígena y más de 300 casos en 2026

El escenario se agrava en la región Loreto, actualmente la más golpeada por la enfermedad, con al menos 325 casos reportados en lo que va del 2026. En la comunidad nativa Achu, ubicada en Datem del Marañón, se ha alertado un brote que afecta principalmente a población infantil. Según organizaciones indígenas, al menos 15 personas presentan síntomas de tosferina, de las cuales 13 son niños menores de 11 años.

El contexto es especialmente crítico debido a las limitaciones estructurales: acceso restringido a servicios de salud, largos tiempos de traslado —que pueden tomar varios días a pie— y una débil presencia estatal en zonas de frontera. Estas condiciones retrasan el diagnóstico y tratamiento oportuno, aumentando el riesgo de complicaciones.

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Fallas estructurales en vacunación

El exministro de Salud Víctor Zamora alertó que el país enfrenta una situación seria frente a enfermedades inmunoprevenibles como la tosferina. 'El Perú enfrenta una situación seria. A pesar de tener una vacuna segura, gratuita y universal, no está logrando cubrir a toda la población', señaló. Zamora explicó que el repunte de casos responde a una combinación de factores: el crecimiento del escepticismo hacia las vacunas tras la pandemia y el debilitamiento del sistema de inmunización.

Según indicó, el programa nacional de vacunas ha perdido capacidad operativa, financiamiento y estabilidad técnica, lo que ha dejado a amplios sectores de la población —especialmente niños— sin protección. En esa línea, advirtió que la suma de desconfianza ciudadana y fallas institucionales está facilitando el avance de enfermedades que antes estaban bajo control.

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