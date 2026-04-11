Historia de otorongo que sería devuelta a su hábitat por cuidador iquiteño carece de evidencia e incluye imágenes creadas con IA

LO FALSO:

Otorongo sería devuelta a su hábitat por cuidador iquiteño tras más de un año de convivencia.

LO VERDADERO:

La historia viralizada en Facebook e Instagram no está respaldada por fuentes verificables.

Se detectan inconsistencias en las imágenes que acompañan el relato.

Un análisis con las herramientas Hive Moderation y Sightengine indica que estas fueron elaboradas con inteligencia artificial casi en su totalidad.

La Ley N.° 29763 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre), supervisada por SERFOR, regula la tenencia de fauna silvestre bajo condiciones que requieren autorización, control y supervisión de las autoridades competentes, lo cual no se ve reflejado en las publicaciones analizadas.

En redes sociales se han viralizado imágenes y un relato en el que se afirma que un agricultor convivió durante más de un año con una hembra de otorongo encontrada cuando era cría en Iquitos, y que ahora sería devuelta a su hábitat natural. Sin embargo, se detectan inconsistencias, como anomalías en sus cuerpos y la ausencia de fuentes que respalden la información. Por ello, las fotografías fueron sometidas a un análisis con las herramientas Hive Moderation y Sightengine, las cuales determinaron que fueron generadas con inteligencia artificial en más de un 96%.

Por otro lado, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N.° 29763), supervisada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), establece que la tenencia y manejo de este tipo de animales requiere condiciones específicas, control y supervisión por parte de autoridades competentes, aspectos que no son mencionados en la publicación.

Contexto y detalles de las imágenes viralizadas en redes sociales

En Facebook e Instagram se ha viralizado la historia de un agricultor llamado Pedro Villacorta, quien supuestamente habría convivido durante más de un año con una hembra de otorongo a la que bautizó como ‘Shina’. Según el contenido, el hombre la encontró cuando era una cría en un fundo ubicado a unos 10 kilómetros de Iquitos, en la zona de Mohena Caño, y desde entonces desarrolló un vínculo cercano con el animal, al que describía como “su hija”. Sin embargo, ahora sería devuelta a su hábitat.

En ese contexto, se difundieron cinco imágenes que supuestamente retrataban la convivencia entre ambos personajes.

Imágenes viralizadas en Facebook e Instagram. Foto: Redes sociales

La publicación con más interacción en Facebook alcanzó las 3.200 reacciones, 144 comentarios y 273 compartidos.

Publicación con mayor interacción en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del relato e imágenes viralizadas en redes sociales

Al revisar el contenido, se identifican inconsistencias que ponen en duda su veracidad, como errores en las proporciones del cuerpo del hombre (por ejemplo, un brazo inusualmente largo, alteraciones en el rostro, entre otros) y anomalías en el animal (como la presencia de dos colas), además de la ausencia de fuentes que respalden la información.

Inconsistencias en una de las imágenes viralizadas. Foto: Redes sociales

Alteraciones en el rostro del hombre. Foto: Redes sociales

Inconsistencias en otra de las imágenes viralizadas. Foto: Redes sociales

Debido a estos errores, las imágenes fueron analizadas con las herramientas Hive Moderation y Sightengine, las cuales indicaron que fueron generadas con inteligencia artificial en más de un 96%.

Análisis de la primera imagen con Hive Moderation (100% IA). Foto: Hive Moderation

Análisis de la segunda imagen con Hive Moderation (93,8% IA). Foto: Hive Moderation

Análisis de la tercera imagen con Hive Moderation (99,6% IA). Foto: Hive Moderation

Análisis de la cuarta imagen con Hive Moderation (99,3% IA). Foto: Hive Moderation

Análisis de la quinta imagen con Hive Moderation (96,8% IA). Foto: Hive Moderation

Análisis de la primera imagen con Sightengine (99% IA). Foto: Sightengine

Análisis de la segunda imagen con Sightengine (98% IA). Foto: Sightengine

Análisis de la tercera imagen con Sightengine (98% IA). Foto: Sightengine

Análisis de la cuarta imagen con Sightengine (97% IA). Foto: Sightengine

Análisis de la quinta imagen con Sightengine (96% IA). Foto: Sightengine

Por otro lado, en el Perú, la tenencia de fauna silvestre está regulada por la Ley N.° 29763 y supervisada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). En ella se establece que la tenencia de estos animales por personas naturales está sujeta a lo que dispone el reglamento: solo pueden provenir de zoocriaderos o áreas de manejo autorizadas y deben contar con identificación y registro ante la autoridad competente, siendo el titular responsable de su cuidado.

Artículo 99 de la Ley N.° 29763. Foto: MINAM

En ese sentido, la situación descrita —la crianza y convivencia con un otorongo sin intervención de las autoridades— no se ajusta a lo permitido por la normativa peruana y carece de evidencia verificable. Esto, sumado a las inconsistencias de las imágenes y a los resultados obtenidos de los detectores de inteligencia artificial, refuerza la conclusión de que el contenido es falso.

Conclusión

En síntesis, en Facebook e Instagram circula una historia acompañada de imágenes que afirma que un agricultor convivió durante más de un año con una hembra de otorongo en Iquitos y que ahora sería devuelta a su hábitat. Sin embargo, el contenido no cuenta con fuentes verificables y muestra anomalías visuales. Por tal motivo, las fotos fueron analizadas con herramientas de detección de inteligencia artificial, que determinaron su falsedad en más de un 96%.

Asimismo, la normativa peruana sobre fauna silvestre, supervisada por SERFOR, establece que la tenencia de estos animales requiere autorización, control y supervisión de las autoridades competentes, condiciones que no se evidencian en la publicación.

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